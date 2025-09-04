Subjektet që prodhojnë, trajtojnë apo gjenerojnë mbetje, do të kenë detyrimin për t’i menaxhuar vetë. Aplikimi i kësaj skeme është detyrim që duhet përmbushur nga vendi ynë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, dhe për pasojë Shqipëria po bën ndryshime në ligjin për menaxhimin e mbetjeve.
Sipas propozimeve te reja, të gjitha kostot që rrjedhin nga përmbushja e këtyre detyrimeve ligjore do të mbulohen nga prodhuesit, duke ulur barrën e menaxhimit të mbetjeve për shtetin, ndërkohë që në rast të mos përmbushjes së detyrimeve nga ana e subjekteve gjobat e propozuara variojnë nga 100 mijë në 1 mln lekë.
Ligji do zbatohet për kategori mbetjesh te tilla si, ambalazhet, bateritë, akumulatorët, automjetet në fund të ciklit te tyre dhe mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Ndërkohë që, detyrimet kryesore të prodhuesit lidhen me financimin dhe krijimin e një sistemi për grumbullimin, transportimin, riciklimin ose një mënyrë tjetër të trajtimit të mbetjeve të krijuara nga produktet e tyre që ata vendosin në treg në Shqipëri.
Po ashtu, detyrim do të jenë edhe investimet në infrastrukturën e grumbullimit apo zhvillimi i aktiviteteve të përshtatshme informacioni, ndërgjegjësimi, udhëzimi ose trajnimi për të informuar qytetarët në ushtrimin e të drejtave të tyre si konsumatorë.
Detyrimet që rrjedhin nga ky ligj do t'i fillojnë efektet nga data 1 qershor 2026.
