Ditën e djeshme SPAK njoftoi se kishte sekuestruar lingota ari dhe një shumë të madhe të kriptomonedhave nga një grup kriminal në Elbasan. Ky veprim ngjalli shumë pikëpyetje në opinion publik sesi SPAK, policia dhe autoritete e tjera ligjzbatuese mund të sekuestrojnë kriptomonedhat.

Lidhur me këtë, gazetari Ferdinand Dervishi i ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan “zbërtheu” skemën që përdorin grupet kriminale, por dhe politikanët për të pastruar paratë e përftuara nga aktivitete të paligjshme.

Edhe pse në Shqipëri bitcoin është legal, mënyra e përdorimit të tij për pastrim parash duket se paska shumë “kleçka”. Duke nisur që nga exchange-t, personat e infiltruar dhe deri tek qarkullimi global i kriptomonedhave. Dervishi shpjegoi me hollësi gjithë “rrengun” që përdoret në Shqipëri.

Ferdinand Dervishi: Shqipëria e ka legale nëse ti futesh në sisteme të ligjshme dhe punon në mënyrë të ligjshme. Problemi është që Shqipëria nuk e ka legale për sa kohë atje futet fitim, do të të taksojë. Ti kur i bën këto transaksione nuk i lë asgjë shtetit, këtu tek ne exchange-t e thjeshta të cilat janë në shërbim të bankave janë kthyer në exchange për bitcoin e shumë të tjera. Nuk funksionon kështu, në Europë dhe në botë ato janë exchange vetëm për këtë punë. Pra këta personat që u arrestuan punon në të zezë. Ka dy mënyra në Shqipëri, krimi dhe politika janë të interesuar që paratë e tyre të paligjshme t’i pastrojnë sepse politikani mund të marrë 1 milionë dollarë bakshish për një gjë dhe nuk e justifikon dot.

Këto para tentohen që të pastrohen përmes bitcoin. Në Shqipëri do të kontaktosh një person në të zezë që e merr përsipër këtë punë që ka lidhje me jashtë. Jashtështetit janë kryesisht këto exchange-t që bëjnë këtë punë. Tani si funksionon një exchange. Ato janë si agjencitë turistike të cilat depozitojnë në bankë një shifër shumë të madhe lekësh për të biletat e avionit dhe exchange-t e licencuara bllokojnë nëpër banka një numër shumë të madh parash që të punojnë me bitcoin. Ato shesin bitcoin, pra personi në të zezë që ia merr politikanit apo krimit këto lekë për t’ia pastruar që në fillim fillon me zbritje. Dhe si pastrohet?! Në momentin që ato blihen ka një pjesë tjetër që merret nga shuma jote e parave fillestare sepse këtu quhet pjesa e pastrimit. Po të bëhet në mënyra të tjera klasike që është bërë në Shqipëri, shkon dhe gjysmë me gjysmë transferimi. Këtu jemi përsëri me fitim sepse merret më pak.

Blendi Fevziu: Domethënë ti thua që ai që ja merr krimit apo një aktiviteti të paligjshëm paratë që t’ia pastrojë merr një përqindje.

Ferdinand Dervishi: Po tani çfarë ndodh. Këta persona marrin përsipër që kjo të mos gjurmohet më se si e ke ti. Për t’i bërë të pagjurmueshme ata i futin në një proces që e ndajnë këtë shumë dhe i fusin në qarkullim global të tyre dhe kur ato vijnë, vijnë me kode të ndryshuara. Që nëse gjurmohet ai bitcoin të dalë i pastër. Pra ky është procesi i pastrimit ato nuk janë më të gjurmueshme.