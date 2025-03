Rusia ka reaguar pas bisedimeve të sotme midis SHBA-ve dhe Ukrainës në Arabinë Saudite. Ministria e Jashtme e Rusisë thotë se nuk përjashton mundësinë e kontakteve me përfaqësues të SHBA-ve në ditët në vijim.

Kjo vjen pas komenteve të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili tha se do të bisedojë këtë javë me homologun rus, Vladimir Putin. Presidenti i SHBA-së u tha gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë se shpreson të arrihet një armëpushim total në ditët në vijim.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës “do të heqin menjëherë pezullimin e ndarjes së informacioneve të inteligjencës dhe do të rifillojnë ndihmën e sigurisë për Ukrainën”, shkruan skynews.

Kështu kanë konfirmuar zyrtarët amerikanë dhe ukrainas në një deklaratë të përbashkët lidhur me takimin e tyre në Jedda, Arabinë Saudite.

Kievi gjithashtu “shprehu gatishmërinë për të pranuar propozimin e SHBA-së për të zbatuar një armëpushim të menjëhershëm dhe të përkohshëm 30-ditor, i cili mund të zgjatet me marrëveshje të ndërsjellë të palëve dhe që varet nga pranimi dhe zbatimi i njëkohshëm nga Federata Ruse”, thuhet në deklaratë.

“Shtetet e Bashkuara do t’i komunikojnë Rusisë se reciprociteti rus është çelësi për arritjen e paqes”, vijon deklarata.

Të dyja vendet kanë thënë gjithashtu se kanë rënë dakord të përfundojnë një marrëveshje për zhvillimin e burimeve kritike minerale të Ukrainës.

Palët kanë rënë dakord gjithashtu të caktojnë ekipet e tyre negociuese dhe të nisin menjëherë bisedimet drejt një paqeje të qëndrueshme që garanton sigurinë afatgjate të Ukrainës.

Palët janë takuar për më shumë se tetë orë të martën në qytetin port të Arabisë Saudite.