Në emisionin RePolitix, mbrëmjen e sotme është folur në lidhje me zhvillimet e fundit të bisedimeve Ukrainë-SHBA-Rusi. Sipas deputetit të PS-së, Petro Koçi, zhvillimet e fundit nuk tregojnë një mbrojtje të SHBA-së për Europën.

Nga ana tjetër, ajo që sipas Koçit bie më shumë në sy është se Rusia nuk shihet më si agresor nga SHBA.

“Është një alarm për Europën, sepse unë mendoj që raporti, konsiderata e re amerikane, sepse konsiderata e re për Ukrainën është një marrëdhënie e re me Europën. Deri tani, SHBA mbroheshin Ukrainën sepse, duke mbrojtur Ukrainën, mbronin Europën. Kjo gjë mesa duket ka ndryshuar. Dhe në pikëpamjen amerikane, Rusia ka humbur statusin e agresorit, dhe kjo është më e rëndësishmja. Edhe nuk ka lidhje me 24 orët e fundit, por ka lidhje me datën kur Presidenti Trump mori statusin e SHBA-së. Në këto lloj koordinatash duhet parë ky lloj zhvillimi.”-tha Koçi