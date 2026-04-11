Bisedime të rëndësishme trilaterale mes Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe Pakistanit janë duke u zhvilluar në Islamabad, ku Pakistani po luan rolin kyç të ndërmjetësit.
Delegacioni amerikan udhëhiqet nga Zëvendëspresidenti JD Vance, i shoqëruar nga i dërguari special Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Gjithashtu pjesë e ekipit janë edhe këshilltarë të lartë për sigurinë kombëtare dhe çështjet aziatike, duke treguar rëndësinë strategjike të këtyre bisedimeve.
Nga ana tjetër, Irani ka dërguar një delegacion të madh prej 71 personash, ku përfshihen negociatorë, ekspertë teknikë, përfaqësues të medias dhe personel sigurie. Bisedimet midis SHBA-së dhe Iranit pritet të zgjasin deri vonë gjatë natës dhe ndoshta edhe të vazhdojnë deri të dielën, tha një burim pakistanez për CNN.
Në fakt, sipas raportimeve të fundit, këto negociata në Islamabad konsiderohen historike dhe mund të zgjasin disa ditë për shkak të dallimeve të mëdha mes palëve. Nderkohë Presidenti Donald Trump në një postim në Truth Social deklaroi se Ngushtica e Hormuzit do të hapet shumë shpejt.
