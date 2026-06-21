Irani nuk po kërkon të sigurojë një bombë atomike, por këmbëngul në të drejtën e tij për të vazhduar pasurimin e uraniumit.
Kështu përsëriti Presidenti iranian Masoud Pejeskian, pak para se të fillonin bisedimet me Shtetet e Bashkuara këtë pasdite në Zvicër.
“Kjo nuk është asgjë e re dhe ne gjithashtu mund të deklarojmë me shkrim se nuk kemi ndërmend të ndërtojmë bombën”, tha Masoud Pejeskian, sipas faqes së internetit të presidencës iraniane.
“Megjithatë, ne nuk do të heqim dorë nga e drejta jonë për pasurim”, shtoi ai.
Traktati i Mospërhapjes Bërthamore (NPT), nënshkrues i të cilit është Irani, garanton këtë të drejtë për qëllime civile.
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