Udhëtimi i planifikuar i zëvendëspresidentit amerikan J.D. Vance në Islamabad është shtyrë pasi Irani nuk arriti t’u përgjigjet qëndrimeve negociuese të SHBA-së, tha një zyrtar amerikan me njohuri të drejtpërdrejta për situatën.
Vance duhej të nisej për në kryeqytetin pakistanez të martën në mëngjes, ku bisedimet pritej të rifillonin të mërkurën, ditën kur skadon një armëpushim i brishtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Megjithatë, bisedimet janë në thelb “të ngrira” pa asnjë përgjigje zyrtare nga Teherani, tha zyrtari.
Edhe pse vizita nuk është anuluar, ajo mbetet në pritje dhe mund të zhvillohet menjëherë nëse negociatorët iranianë japin një përgjigje që është e pranueshme për Donald Trump.
Zyrtarët amerikanë po kërkojnë gjithashtu tregues të qartë se ekipi negociator iranian ka autoritet të plotë për të arritur një marrëveshje në mënyrë që të çojë përpara procesin diplomatik.
Në të njëjtën kohë, Ministri i Jashtëm pakistanez Ishaq Dar u bëri thirrje të dyja palëve të zgjasin armëpushimin dhe të kthehen në negociata, duke i vënë në dukje misionit diplomatik amerikan në Islamabad se ato duhet t’i “japin një shans dialogut dhe diplomacisë”.
Irani: Nuk kemi marrë ende një vendim përfundimtar
“Nuk është marrë ende një vendim përfundimtar” nëse Irani do të marrë pjesë në bisedimet e paqes me Shtetet e Bashkuara në Pakistan, tha Ministri i Jashtëm iranian Esmail Baghaei në televizionin shtetëror IRIB.
“Arsyeja është e qartë: nuk është çështje pavendosmërie. Përkundrazi, është për shkak të faktit se po përballemi me mesazhe kontradiktore, sjellje të paqëndrueshme dhe veprime të papranueshme nga pala amerikane”, tha Baghaei.
Kjo përfshin sulmet e SHBA-së ndaj anijeve iraniane dhe bllokadën e Ngushticës së Hormuzit, shtoi ai.
“Procesi diplomatik duhet të jetë i orientuar drejt rezultateve dhe sa herë që Republika Islamike e Iranit arrin në një përfundim të tillë, ajo do të marrë vendimin e nevojshëm”, tha Baghaei.
