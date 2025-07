Negociatat mes Izraelit dhe Hamasit në Katar lidhur më një marrëveshje të re armëpushimi në Gaza dhe lirimin e pengjeve, janë në prag të dështimit. Kështu pretendojnë zyrtarë palestineze me dijeni lidhur me diskutimet. Një prej zyrtarëve thotë për BBC se Izraeli kishte blerë kohë gjatë vizitës së kryeministrit Benjamin Netanjahu në Uashington dhe se në mënyrë të qëllimshme kishte bllokuar procesin duke dërguar një delegacion në Doha, pa autoritet real për të marrë vendime lidhur me pikat kyçe të ujdisë. Ato përfshijnë tërheqjen e trupave izraelite dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare.