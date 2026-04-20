Raundi i ri i bisedimeve për armëpushim midis Izraelit dhe Libanit do të zhvillohet të enjten në Uashington.
Zyrtarët izraelitë dhe libanezë do të zhvillojnë bisedime në Uashington të enjten, tha një burim izraelit për Reuters, duke folur në kushte anonimiteti.
Izraeli do të përfaqësohet nga ambasadori i tij në Shtetet e Bashkuara, Yechiel Leiter.
Kryetari i Parlamentit libanez, Nabih Berri nuk pranoi të thoshte nëse mbështeste hapjen e negociatave të drejtpërdrejta me Izraelin, një mundësi që presidenti libanez Joseph Aoun thuhet se po e shqyrton.
