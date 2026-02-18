Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi, ka zbuluar një episod nga janari i vitit 2019, në lidhje me vendimin për djegien e mandateve nga opozita, duke rrëfyer një “peng” që, sipas tij, e mban ende sot.
Bylykbashi tregoi në studion e QUO VADIS, se i kishte kundërshtuar hapur kryetarit të atëhershëm të PD-së, Lulzim Basha, vendimin për djegien e mandateve parlamentare.
Sipas tij, mekanizmi ligjor ishte parashikuar më herët pikërisht për të shmangur efektin e djegies së mandateve. Ai theksoi se kishte qenë bashkautor i një neni që garantonte zëvendësimin automatik të deputetëve që largoheshin nga lista.
Bylykbashi shtoi se neni ishte hartuar fillimisht për të parandaluar një skenar të mundshëm nga mazhoranca e asaj kohe, por rezultoi se funksionoi edhe kur opozita vendosi të dorëhiqej nga mandatet.
Ai rrëfeu gjithashtu se “pengu” i tij lidhet me faktin që, edhe pse e kishte paralajmëruar më herët Bashën për pasojat, nuk e përsëriti të njëjtin qëndrim në mbledhjen e grupit parlamentar një ditë pasi vendimi u bë publik.
“Kam një peng të vetëm deri më sot. Pasi i kisha thënë kryetarit të partisë në janar të vitit 2019, Lulzim Bashës, kur ai tha se do të digjte mandatet. I thashë Jo, nuk do t’i djegësh, sepse parlamenti do të mbushet’. Siç edhe ndodhi, ky është një nen që e kam shkruar unë dhe dy kolegë të mi të respektuar; e kemi shkruar posaçërisht kundër djegies së mandateve nga Partia Socialiste. Pra, e dinim me saktësi matematikore që mekanizmi do të funksiononte. E kishim bërë qëllimisht në atë mënyrë që, kur dikush largohej, pjesa e dytë e listës do ta plotësonte vendin në një masë të mjaftueshme, që efekti i djegies së mandateve të zhbëhej. E bëmë për Partinë Socialiste, sepse ata rrezikonin vazhdimisht dhe thoshin ‘ne do të djegim mandatet’. Sistemi qëndroi dhe funksionoi, atëherë ishte e qartë se do të funksiononte edhe me ne.
Pengu im është se, kur zhvilluam mbledhjen një ditë pasi Basha e deklaroi këtë publikisht, unë nuk e thashë më para kolegëve të tjerë. Edhe pse të gjithë e dinin, unë nuk e përsërita në atë mbledhje. Prandaj, këto lloj qëndrimesh unë do t’i mbroj gjithmonë me force”, tha Bylykbashi në QUO VADIS.
