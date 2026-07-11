Nga Mero Baze
BIRN, një OJF e sponsorizuar për gazetari investigative, është vënë në krye të betejës kundër bizneseve të turizmit në Shqipëri, duke iu gëzuar sulmit mbi bizneset dhe duke u përpjekur ta relativizojë dëmin financiar dhe moral që u shkaktohet atyre.
Kur fushata filloi një javë më parë, nën thirrjet herë publike e herë përmes koordinimit me grupin organizator të protestës, BIRN u shqetësua seriozisht përse policia njoftoi se po hetonte betejën e organizatorëve të protestës kundër biznesit të turizmit.
Në një shkrim propagandistik dhe spekulativ, Reporter.al, botim i BIRN në Tiranë, shprehte shqetësim pse policia po hetonte review-t dhe i relativizonte ato, duke i quajtur akte të lirisë së fjalës, edhe pse ishte e qartë që policia shprehte shqetësimin për fushatën terroriste mbi biznesin dhe jo për review-t e klientëve.
Shkrimi i BIRN ishte një shembull i gazetarisë propagandistike që i ngjante një fletushke të revolucionit, e cila shpallte pushkatimin e biznesit si arritje të revolucionit.
Duke qenë një OJF që ndër vite është sponsorizuar nga SOROS dhe disa përfaqësi perëndimore në Tiranë, shkrimi dukej sikur legjitimonte edhe qëndrimet e sponsorëve, çka është spekulim. Vite më parë, Ambasada e SHBA në Tiranë ndërpreu grantet për BIRN, pikërisht për shkelje të standardeve të raportimit, ndërsa tani ajo ka si sponsorë disa përfaqësi të BE-së në Tiranë.
Shqetësimi i BIRN se pse po hetohet sulmi terrorist mbi biznesin tregon qartë qëndrimin e tij partizan dhe linçues ndaj kujtdo që nuk e mbështet këtë sulm.
Në një tjetër shkrim, ata sulmuan disa komentatorë shumëvjeçarë të gazetës Tema, duke u përpjekur të gjejnë se kush janë, pasi nuk u duken persona të vërtetë.
E njëjta media që stimulon review anonime negative kundër biznesit është e shqetësuar të njohë nga afër Altin Ketron, edhe pse e pranon se ai shkruan në gazetë prej vitit 2009.
Arsyeja është se gazeta Tema nuk mbështet revolucionin, edhe pse shumicën e redaksisë e ka pasur pjesëtare të protestës javët e para, kur ajo ende nuk ishte marrë nën kontroll nga banda e përdhunuesve të saj.
Prej dy ditësh, Google ka filluar të rishikojë review-t dhe shumë prej hoteleve dhe restoranteve kanë rifituar pikët që kishin.
Por sot, Gjergj Erebara, gazetar i BIRN dhe pjesë e strukturës organizative të protestës, duket se ka ende shpresë se Google nuk do t’ua fshijë të gjitha.
Në një postim të turpshëm sot, ai poston restorantin e Gjergj Lucës në Elbasan, i cili është ende nën sulm dhe të cilit i kanë zbritur review-t në 1.2 nga 4.7 që i kishte, dhe tenton të bëjë humor të zi, duke i treguar kryeministrit se beteja e tij e ndyrë ende po korr rezultate.
Këtu nuk bëhet më fjalë për një gazetar, por për një atentator që nxit terror mbi biznesin dhe krenohet me të.
I njëjti person ka nxitur sulme ndaj gazetarëve që nuk mbështesin protestën, duke orientuar shkrime dhe fushata online kundër tyre, përfshi gazetën Tema.
Natyrisht, nuk jemi të shqetësuar nga BIRN, pasi lexueshmëria e BIRN, falë mediokërve që punojnë aty, është e gjitha sa një shkrim periferik i gazetës sonë, nga ata që nuk i lexojmë as ne që i botojmë.
Por spekulimi se ata janë OJF me fonde nga ambasada perëndimore, ndaj dhe kanë të drejtë të sulmojnë biznesin shqiptar, është i ndyrë, pasi implikon sponsorët në një veprimtari që në thelb është terroriste dhe që do të ketë pasoja.
Se të njëjtën gjë e bën dhe Andi Bushati po ai të paktën sponsorizohet nga oligarkët dhe nga Berisha dhe pastaj bën policin e keq me ta dhe Berishën. Ata nuk mërziten se i kanë dhënë leje për këtë punë. Si ai kam parë dhe plot gazetarë të tjerë këto ditë që vazhdojnë të bëjnë të paditurin sikur po hetohen review klientësh dhe jo fushatë terroristësh digital. Duhej kjo fushatë për të njohur dhe anën kanibaleske të tyre.
Por nuk di si mund të ndihet kaq i ekzaltuar Gjergj Erebara dhe si nuk e kontrollon dot gëzimin e tij për shkatërrimin e biznesit të dikujt tjetër falë thirrjeve të tij. Me sa duket, ëndrra e tij është që dikush ta padisë e të bëhet i njohur si viktimë e bizneseve kundërrevolucionare.
Në fakt, viktima reale e tij është më shumë BIRN sesa bizneset që sulmon ai. Sulmet e tij tregojnë shumë se ku shkojnë milionat e Perëndimit për shtypin shqiptar: në një redaksi të mbyllur që mbahet nën kontrollin e një rrethi familjar dhe që përdoret tërësisht për sulme personale dhe politike për llogari të tyre.
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