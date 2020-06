Biologu, Et’hem Ruka, ka përshkruar situatën e Covid-19 në vendin tonë, ku javët e fundit ka një rritje të numrit të të infektuarve.

Mikrobiologu Ruka shkruan në “Facebook” se situata po vjen duke u përkeqësuar, edhe pse njerëzit i janë kthyer jetën normale dhe nuk po zbatojnë rregullat e rekomanduar.

Sipas tij, kjo është një valë e dytë që nuk dihet kur do e arrijë pikun dhe se do të jetë më e rëndë se e para.

22 QERSHOR 2020: SITUATA E COVID-19 NE VENDIN TONE

Situata e pandemise ne vendin tone po vjen duke e perkeqesuar, nderkohe qe njerzit i jane kthyer jetes normale dho jo te gjithe zbatojne rregulat e rekomanduar nga mjeket.

Sot pershembull, numri i te shtruarve ne spital arriti ne 82 paciente. Ky numer te shtruarish u shenua vetem me daten 2 prill.

Sic shihet nga grafiku vijezor, piku i pare i shtrimeve u shenua ne fillim te prillit. Tani kemi nje vale te dyte te cilen nuk e dime se kur do ta arrije pikun, por me shume gjasa do te jete shume me e rende se e para. Po ashtu numri i individeve pozitiv arriti 792 te cilet perbejne edhe arsenalin e infektimit te individeve te shendoshe. Ne realitet ky numur duhet te jete edhe me i madh se kaq.

Ky eshte numri me i larte i shenuar qe nga fillimi i pandemise. Kam konstatuar se informacionet per covidin nuk kane me interes, megjitahte une do vazhdoj t’i informoj miqte e mi virtuale ne Fb. Te gjitha te dhenat mbeshteten vetem ne rezultatet e komunikuara zyrtarisht nga Ministria e Shendetesise.

