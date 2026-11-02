Klientët e Binance , bursës më të madhe të kriptomonedhave në botë , kanë bërë tërheqje masive parash pasi platforma u rihap të dielën, më 1 nëntor, pas një sulmi kibernetik të konsideruar si vjedhja më e madhe e kriptomonedhave në histori.
Brenda pak orësh, përdoruesit tërhoqën – sipas Financial Times – një shumë neto prej 3.6 miliardë dollarësh , ndërsa kompania përpiqet të përballet me pasojat e sulmit, i cili preku asete dixhitale me një vlerë totale prej 6.3 miliardë dollarësh.
Siç raporton BBC, organizata dhe agjenci të mëdha, përfshirë Byronë Federale të Hetimit të SHBA-së (FBI), ia atribuojnë sulmin kibernetik Koresë së Veriut.
Binance njoftoi se tashmë ka rikuperuar afërsisht 95% të aseteve të vjedhura , ndërsa përsëriti angazhimin e saj për të kompensuar plotësisht klientët për humbjet që lidhen me incidentin.
Miliarda në tërheqje brenda pak orësh
Kompania kishte pezulluar të gjitha transaksionet pas sulmit kibernetik , përpara se të fillonte gradualisht të rivendoste shërbimet e saj të dielën.
Shifrat që publikoi pasqyrojnë madhësinë e lëvizjeve të kapitalit menjëherë pas rihapjes së platformës. “Midis orës 06:00 dhe 15:30 GMT më 1 nëntor, ne përpunuam tërheqje prej 4.649 miliardë dollarësh dhe depozita prej 1.01 miliardë dollarësh, duke rezultuar në një dalje neto prej afërsisht 3.64 miliardë dollarësh”, tha Binance në një postim në X.
Sipas kompanisë, fillimisht u vu re një rritje e ndjeshme e tërheqjeve , e cila më pas u qetësua , me lëvizjet e kapitalit që u stabilizuan siç pritej.
Binance vuri në dukje gjithashtu se daljet neto të së dielës përfaqësonin pak më shumë se 2% të 171 miliardë dollarëve në asete nën menaxhim. Ajo kishte njoftuar javën e kaluar se kishte ndarë më shumë se 6.3 miliardë dollarë fonde për t’u përballur me pasojat e sulmit.
Megjithatë, sipas Financial Times, duke cituar të dhëna nga platforma e analizës së kriptomonedhave DefiLlama, përdoruesit e Binance tërhoqën afërsisht 5 miliardë dollarë.
95% e fondeve të vjedhura janë rikuperuar
Binance pretendon se ka mbuluar afërsisht 95% të aseteve dixhitale të humbura , duke u mbështetur në burime të ndryshme financimi, duke përfshirë paratë e saj të korporatave, një fond sigurimi të lidhur me tregtimin e derivateve dhe rezervat e emergjencës.
Megjithatë, kompania pranoi se mbulimi i shumës së mbetur mund të zgjasë më shumë . “Angazhimi ynë mbetet i njëjtë: Binance do të mbulojë plotësisht pasojat financiare të fondeve të vjedhura në këtë incident”, tha ajo. Gjithashtu njoftoi se tërheqjet për më shumë se 24 kriptovaluta kryesore , duke përfshirë Bitcoin dhe Ethereum, janë rikthyer.
Rivendosja e shërbimeve të mbetura do të bëhet gradualisht , pasi të jenë përfunduar kontrollet e nevojshme të sigurisë.
Hakerët vazhdojnë të pastrojnë kriptovalutat e vjedhura
Pavarësisht përpjekjeve për të kufizuar pasojat e sulmit kibernetik, autorët vazhdojnë të lëvizin fondet e vjedhura përmes rrjeteve komplekse të transaksioneve.
Alec Zembrick, një drejtues i lartë në firmën e analizës së blockchain-it Chainalysis, e cila po punon me Binance dhe qeveritë për të rikuperuar paratë, i tha programit Today të BBC-së se procesi i pastrimit të të ardhurave të paligjshme është duke vazhduar.
«Ne vazhdojmë të shohim aktivitet intensiv aktiv të pastrimit të parave », tha ai. «Sulmuesit po i lëvizin këto fonde përmes mijëra adresave, përmes mijëra depozitave», shtoi ai.
Kjo praktikë i ndërlikon përpjekjet për të gjetur dhe rikuperuar asetet dixhitale të vjedhura.
FBI-ja synon grupin e hakerëve të Koresë së Veriut
Sulmi kibernetik i është atribuar grupit TraderTraitor të lidhur me Korenë e Veriut , i njohur edhe si Grupi Lazarus . Ky është i njëjti grup që u fajësua për vjedhjen e 1.5 miliardë dollarëve nga bursa e kriptomonedhave Bybit në vitin 2025 , një shumë rekord për atë kohë.
Të shtunën (31 tetor), FBI publikoi një listë të adresave të portofoleve dixhitale të lidhura me grupin , duke u bërë thirrje kompanive të industrisë të bashkëpunojnë në bllokimin e transaksioneve që përfshijnë adresat specifike.
Binance gjithashtu lëshoi thirrje urgjente për emetuesit e kriptomonedhave që të ngrijnë asetet e prekura nga sulmi.
Laptopi i kompromentuar që mund t’u ketë hapur rrugën hakerëve
Hetimi se si u krye sulmi është duke vazhduar. Sipas indikacioneve fillestare të publikuara nga Binance javën e kaluar, shkelja mund të ketë filluar nga laptopi i një inxhinieri të kompanisë. Qasja në këtë pajisje thuhet se u lejoi hakerëve të identifikonin një mënyrë për të kryer transaksione të paautorizuara.
Sulmi kibernetik preku platformën qendrore globale Binance.com. Në të kundërt, platforma që i shërben tregut amerikan njoftoi se nuk ishte prekur.
Binance, e cila u themelua në Kinë dhe ka qindra miliona përdorues të regjistruar në të gjithë botën , tani po përballet me pasojat e një sulmi kibernetik me përmasa të papara .
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Burimi: Botë
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