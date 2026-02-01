Emri i Bill Gates është përfshirë sërish në dosjet e Jeffrey Epstein, pas publikimit të dokumenteve të reja që hedhin dritë mbi marrëdhëniet e tij me financierin pedofil, i cili u gjet i vdekur në burg në vitin 2019. Në qendër të akuzave është një email i vitit 2013, i dërguar nga Epstein për veten e tij, ku përmenden pretendime për sëmundje veneriane të Gates, të kontraktuara nga marrëdhënie me prostituta ruse, si edhe kërkesa për antibiotikë që, sipas dokumentit, do t’i jepeshin fshehurazi bashkëshortes së tij, Melinda Gates.
Bill Gates i ka mohuar këto akuza, duke i quajtur të pavërteta, por publikimi i materialeve të reja rrezikon seriozisht reputacionin e tij publik.
Sipas analizave, imazhi i Gates ka kaluar në tri faza kryesore. Para viteve 2000, ai shihej si gjeniu i teknologjisë që solli Microsoft-in dhe e bëri internetin të aksesueshëm për masat. Në vitet pasuese u perceptua edhe si një teknokrat i ashpër në biznes, i pamëshirshëm ndaj konkurrentëve. Ndërsa në dy dekadat e para të shekullit XXI, Gates u shndërrua në simbol të filantropisë globale, duke premtuar se do të dhuronte mbi 99% të pasurisë së tij dhe duke investuar rreth 100 miliardë dollarë në projekte kundër varfërisë, sëmundjeve, analfabetizmit dhe ndryshimeve klimatike.
Megjithatë, pikërisht gjatë kësaj periudhe të lavdisë, sipas mediave ndërkombëtare, nisën të dalin në pah probleme serioze në jetën e tij private. Pas vitit 2020, publiku u njoh me akuza për sjellje seksuale të papërshtatshme dhe me tensionet në martesën e tij, të cilat çuan në divorcin me Melinda Gates në vitin 2022.
Raportet e Gates me Epstein dolën në dritë në vitin 2019, pas një hetimi të New York Times dhe raportimeve të Wall Street Journal. U zbulua se Gates e kishte takuar Epstein disa herë që nga viti 2011, pavarësisht se ky i fundit kishte qenë i dënuar për shfrytëzim seksual të një të miture. Takimet përfshinin vizita në rezidencën e Epstein në Nju Jork dhe udhëtime me avionin privat të tij.
Epstein kishte tentuar të përfshinte Gates në krijimin e një fondi filantropik, Global Health Investment Fund, ku do të përfitonte komisione milionëshe. Gates refuzoi dhe marrëdhëniet mes tyre u ndërprenë në fund të vitit 2014. Megjithatë, disa bashkëpunëtorë të fondacionit Gates, përfshirë mjekun Boris Nikolic, vijuan kontaktet me Epstein.
Sipas dokumenteve të publikuara, Epstein dyshohet se ka tentuar të shantazhojë Gates përmes historisë së një lidhjeje të fshehtë që ai kishte pasur në vitin 2010 me Mila Antonova, një programatore ruse, 35 vite më e re se ai. Në vitin 2017, Epstein thuhet se e kërcënoi Gates se do ta bënte publike këtë histori nëse nuk rifillonin bashkëpunimin.
Publikimi i fundit i dokumenteve, ku përmenden prostituta ruse dhe sëmundje veneriane, shihet si një tjetër goditje ndaj figurës së Gates, i cili aktualisht po përpiqet të mbajë një profil më të ulët publik. Ende mbetet për t’u parë nëse këto do të jenë zbulimet e fundit apo vetëm fillimi i një vale të re akuzash.
