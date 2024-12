Në Agjencinë e Prokurimeve Publike është publikuar tenderi me objekt “Biletimi qendror Online për Muzetë dhe Sitet e Trashëgimisë Kulturore. Përmirësimi i sistemit të Biletimit elektronik dhe platforma e shitjes së biletave”.

Por cili është qëllimi i këtij projekti?

Referuar Dokumenteve Tenderuese, qëllimi kryesor është mbulimi i të gjithë siteve të trashëgimisë kulturore, artit dhe kulturës me biletari online, duke përmirësuar sistemin aktual të shërbimeve të reja për të pasur një sistem bashkëkohor, shtim, përmirësim infrastrukture qendrore.

Gjithashtu qëllim është dhe krijimi i portali te qendërzuar ëeb për shitjen e biletave online, mirëmbajtja e sistemit qendror dhe portalit të qendërzuar WEB si dhe mirëmbajtje për sitet kulturore ekzistuese që perdorin sistemin e biletarise elektronike si dhe për sitet që mund të shtohen në vijim.

Sipas njoftimit të kontratës së shpallur, ky tender ka si fond limit rreth 214 milionë lekë.

Por cilat janë rezultatet që duhet të arrihen nga kontraktori?

Sipas pritshmërive të paraqitura në dokumentet tenderuese, operatori ekonomik fitues duhet të realizojë përmirësimin e sistemit të biletarisë elektronike qendror sipas kërkesave të këtyre termave, krijimin e një Portali web për shitjen e biletave online. Aplikacioni për sitet e lëvizshme POS dhe lexim biletash. Krijimin e një aplikacioni mobile për sitet ku porositja e biletave do të jetë online dhe validimi do të bëhet me anë të këtij aplikacioni.

Furnizimin, instalimin dhe konfigurim të infrastrukturës fizike të nevojshme. Trajnimin e përdoruesve të të gjithë institucioneve që përfshihen për sistemin e përmirësuar të biletarisë. Procesi i mirembajtjes për sistemin e përmirësuar dhe për sitet ekzistuese të cilat përdorin sistemin e biletarisë elektronike dhe për sitet që mund të shtohen në vijim.