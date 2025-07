Policia e Shtetit ka intensifikuar veprimet hetimore dhe operacionale në të gjithë vendin për të parandaluar zjarrvëniet dhe për të identifikuar, kapur dhe ndëshkuar autorët, qofshin ata me qëllim të qëllimshëm apo si pasojë e pakujdesisë.

Vetëm gjatë 72 orëve të fundit janë arrestuar, ndaluar apo proceduar penalisht 12 persona, të dyshuar si autorë të zjarrvënieve në qarqe të ndryshme të vendit.

Rastet konkrete përfshijnë:

Tiranë: Arrestohet autori i zjarrvënies në zonën e mbrojtur të Malit me Gropa.

Durrës/Shijak: Arrestohet personi që shkaktoi zjarr në fshatin Shetel (Gjepalaj), duke rrezikuar banesat përreth.

Fier: Arrestohet një shtetas në Frakull të Vogël; procedohet një tjetër për djegie mbeturinash që dëmtoi pemë ulliri.

Vlorë: Ndalohet një shtetas për zjarr të qëllimshëm në malin e Shashicës.

Sarandë: Procedohet një 59-vjeçar për zjarr në malin e Finiqit.

Gjirokastër: Arrestohet autori i zjarrvënies në fshatin Kakavijë.

Kurbin: Procedohet penalisht një shtetas për zjarr në zonën e mbrojtur të Shkopetit, i shkaktuar gjatë një konflikti.

Dibër: Procedohet një shtetas që dogji sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi në fshatin Dovolan.

Shkodër: Procedohet një shtetas për djegie mbeturinash që u përhapën në një sipërfaqe me bimësi.

Poliçan: Procedohet një 57-vjeçar për zjarr në fshatin Lybeshë që përfshiu tokë me bimësi në zonën e “Berthanes”.

Belsh/Cërrik: Arrestohet në flagrancë një shtetas për zjarr që përfshiu ullinj dhe sipërfaqe pylli në tokën e tij.

Policia apelon me forcë që askush të mos ndezë zjarr, as për pastrimin e tokave, as nga pakujdesia, sepse ligji do të jetë i pamëshirshëm ndaj çdo shkelësi. Gjithashtu, qytetarët luten të shmangin hedhjen e cigareve të ndezura buzë rrugëve apo në natyrë, pasi mund të shkaktojnë zjarre masive.