Venezuela po kalon orët e saj më të vështira pas një serie tërmetesh shkatërruese me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë, që kanë gjunjëzuar vendin. Tre ditë pas tragjedisë, shpresat për të gjetur të mbijetuar po zbehen, ndërsa bilanci i viktimave është rritur në mënyrë dramatike: të paktën 1,430 persona kanë humbur jetën, ndërsa raportohen mbi 68,900 të zhdukur.
Shteti i La Guaira-s mbetet epiqendra e shkatërrimit, ku banorët, të braktisur shpeshherë nga institucionet, po gërmojnë nën rrënoja me lopata dhe duar të zhveshura.
Krizë humanitare dhe tensionet politike
Përtej tragjedisë sizmike, vendi po përballet me një krizë të thellë besimi ndaj qeverisë. Ushtria, policia dhe zjarrfikësit janë akuzuar nga banorët për “reagim joadekuat” dhe mungesë përgatitjeje. Kjo katastrofë vë në provë qeverinë e re të Rodríguez-it, i cili mori pushtetin pas rrëzimit të Nicolas Maduros nga Shtetet e Bashkuara, në një klimë ku legjitimiteti i klasës politike është tashmë i kontestuar nga një popullsi e lodhur prej një dekade krize ekonomike.
Një “garë kundër kohës”
Ndërsa shifra e të plagosurve ka kaluar 3,300, komuniteti ndërkombëtar është mobilizuar për të mbështetur përpjekjet e shpëtimit. Ekipet e kërkim-shpëtimit nga SHBA, Meksika, Brazili, Franca dhe vende të tjera kanë mbërritur në terren.
Ushtria amerikane po koordinon fluturimet për sjelljen e spitaleve mobile dhe furnizimeve. Një anije transporti e Marinës Amerikane është ankoruar pranë brigjeve, duke shërbyer si bazë mjekësore për të mbijetuarit e transportuar me helikopterë.
Zyrtari i Departamentit të Shtetit, Lewin, e përkufizoi situatën si një “garë kundër kohës”, ku prioriteti është nxjerrja e njerëzve nga rrënojat përpara se të jetë tepër vonë.
Përmasat e katastrofës
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin paralajmëron se rreth 6.76 milionë njerëz mund të jenë prekur nga këto lëkundje, të cilat u amplifikuan nga fakti se ishin tërmete të cekëta, duke shkaktuar shkatërrime masive në infrastrukturë. Në kryeqytetin Karakas, rreth 2 milionë banorë janë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të krizës.
Loyce Pace, drejtoresha rajonale e Kryqit të Kuq, shpjegon se mbijetuesit janë të traumatizuar: “Njerëzit janë ende të tmerruar të rikthehen në ato që dikur ishin shtëpitë e tyre.”
Përballë këtij peizazhi apokaliptik, Venezuela mbetet në pritje të ndihmës, ndërsa bilanci tragjik pritet të rritet ditët në vijim, ndërsa shpresat për të gjetur persona të gjallë nën beton po veniten me çdo orë që kalon.
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