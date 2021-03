Ministria e Shëndetësisë ka hartuar listat për efektivët e policisë, të cilët kanë prioritet të vaksinohen pas marrjes së dozës së parë nga mësuesit dhe pedagogët.

Ky proces pritet të nisë javën e parë të muajit Prill, kur në vendin tonë të mbërrijnë 60 mijë doza të reja vaksine nga kompania AstraZeneca.

Të parët në listë janë punonjësit që janë të planizuar në terren, kryesisht të Patrullës së Përgjithshme, repartit Shqiponja dhe Policisë Rrugore.

Vaksinimi i punonjësve blu pritet të ndërpresë zinxhirin e infektimi në radhët e policisë. Që prej fillimit të pandemisë janë prekur më shumë se 2 mijë punonjës, ose 23% e organikës së policisë. 1938 prej tyre janë efektivë policie, ndërsa 139 janë punonjës civilë.

Prej muajit Mars të vitit të shkuar, nga përhapja e Covid-19 kanë humbur jetën 27 policë.

Infektimi i punonjësve të policisë është bërë gjatë shërbimit për ruajtjen e rendit dhe sigurisë por dhe gjatë monitorimit për zbatimin e masave anti-Covid.

Procesi i vaksinimit për drejtuesit e policisë shikohet si një mundësi për mbarëvajtjen e punës në terren, për shkak të pozicionimit të tyre në vijën e parë të luftës.

Me prioritet është dhe shërbimi që efektivët do të kryejnë përgjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 Prillit, të cilët rrezikojnë të infektohen në përballjen me qytetarët.

