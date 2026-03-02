Pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një valë masive sulmesh ndaj Iranit ditën e djeshme, Teherani është kundërpërgjigjur me goditje të menjëhershme hakmarrëse në një sërë shtetesh në Lindjen e Mesme. Ky zinxhir sulmesh ka nxitur veprime të mëtejshme ushtarake nga të tria palët gjatë ditës së sotme, duke lënë pas një bilanc tragjik viktimash në të gjithë rajonin.
Më poshtë është një përmbledhje e përditësuar e të gjithë personave të vrarë nga sulmet ajrore në Lindjen e Mesme që nga fillimi i operacioneve të djeshme.
Irani
Raportimet mbi numrin e viktimave civile dhe ushtarake brenda territorit iranian mbeten kontradiktore. Televizioni shtetëror Press TV, duke cituar Gjysmëhënën e Kuqe Iraniane, raportoi dje se 201 persona kishin humbur jetën nga sulmet. Nga ana tjetër, Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), me seli në SHBA, vlerëson se të paktën 133 civilë u vranë po atë ditë.
Izraeli
Të paktën 10 persona kanë vdekur nga sulmet ajrore iraniane ndaj Izraelit gjatë 48 orëve të fundit. Sipas shërbimit izraelit të emergjencave, nëntë prej tyre humbën jetën tragjikisht nga një goditje e drejtpërdrejtë në një strehim kundër bombave në qytetin Beit Shemesh më herët gjatë ditës së sotme. Një viktimë tjetër u regjistrua dje pasi një raketë goditi zonën e Tel Avivit.
Iraku
Katër anëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut (një grup paraushtarak i mbështetur nga Irani) mbetën të vrarë gjatë një sulmi të koordinuar amerikano-izraelit. Sipas një njoftimi të Drejtorisë së Medias të milicisë në Telegram, sulmi kishte si shënjestër një nga selitë e tyre kryesore.
Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA)
Ministria e Mbrojtjes e EBA-së ka konfirmuar tre të vrarë si pasojë e sulmeve hakmarrëse të Iranit. Agjencia shtetërore e lajmeve WAM detajoi se një person u vra dje nga rënia e mbetjeve pasi mbrojtja ajrore interceptoi raketat iraniane mbi Abu Dhabi. Ndërkohë, një tjetër viktimë u shënua pas një sulmi me dron në Aeroportin Ndërkombëtar Zayed.
Kuvajti
Ministria e Shëndetësisë e vendit konfirmoi sot se një person ka mbetur i vrarë nga sulmet ajrore iraniane që goditën territorin e Kuvajtit.
Shtetet e Bashkuara
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi përmes rrjetit social X se tre anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë në aksion gjatë operacionit ushtarak kundër Iranit. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje specifike se kur apo në cilin lokacion të saktë ndodhën këto humbje.
Përhapja e këtyre goditjeve në gjashtë shtete të ndryshme dëshmon rrezikun e lartë të një lufte të hapur dhe gjithëpërfshirëse në rajon.
