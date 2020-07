Një rënie e lehtë e numrit të infektuarve me COVID-19 ka shënuar Kosova në 24 orët e fundit. 103 raste u regjistruan sot teksa 95 pacientë arritën të shërohen plotësisht, përfshi këtu edhe kreu i grupit parlamentar të LDK, Arben Gashi.

Në njoftimin zyrtar është bërë me dije se në 24 orët e fundit kanë vdekur 6 pacientë me Covid-19 ndërsa një prej viktimave është nga Kamenica, e cila bëhet dhe viktima e parë me COVID-19 të paktën zyrtarisht në këtë komunë.