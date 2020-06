Më shumë se 7 294 130 raste infektimi dhe 412 926 të vdekur u regjistruan sot në 196 vende dhe territore të botës, që nga fillimi i epidemisë.

Ndër këto raste, të paktën 3 227 700 sot konsiderohen të shëruar

Që nga vlerësimi i bërë një ditë më parë në orën 17:00, janë regjistruar 5 015 vdekje të reja dhe 125 128 raste infektimi në mbarë botën.

Vendet që kanë regjistruar më shumë vdekje të reja në 24 orët e fundit janë Brazili me 1 272 SHBA me 1 027 dhe Meksika me 596.

Kina (përjashtuar territoret e Hong Kongut dhe Makaos) regjistroi gjithsej 83 046 raste, përfshirë 4 634 vdekje dhe 78 357 të shëruar. 3 raste infektimi u regjistruan midis të martës dhe të mërkurës.

Në numër rastesh, SHBA është vendi më i prekur, me 1 989 521 raste infektimi të regjistruara zyrtarisht, duke përfshirë 112 402 vdekje dhe 524 855 të shërime.

Pas SHBA-së, vendet më të prekura janë, Britania e Madhe me mbi 41 128 vdekje për 290 143 raste, Brazili me 38 406 vdekje për 739 503 raste Italia me 34 114 vdekje për 235 763 raste dhe Franca me 29 319 të vdekur për 191 939 raste.

Europa – 2 324 672 raste (185 616 viktima).

SHBA dhe Kanadaja – 2 086 586 raste (120 410 viktima).

Amerika Latine dhe Karaibet – 1 418 206 raste (69 604 viktima).

Azia – 738 416 raste (20 639 viktima).

Lindja e Mesme – 510 454 raste (10 968 viktima).

Afrika – 207 142 raste (5 558 viktima).

Oqeania – 8 663 raste (131 viktima).

(AFP / a.r)