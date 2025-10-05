Pas situatës së vështirë me zjarret gjatë muajve korrik dhe gusht, të cilat shkaktuan dëme të mëdha në Bashkinë e Delvinës, kryesisht në bujqësi dhe në banesa, bashkia ngriti menjëherë katër grupe konstatimi për të evidentuar situatën.
Tashmë është mbledhur grupi i vlerësimit të dëmeve, i cili ka arritur në një vlerësim paraprak prej afërsisht 9.5 miliardë lekësh.
“Kemi mbaruar procesin e konstatimit të dëmit të shkaktuar nga zjarret në Bashkinë e Delvinës dhe është ngritur grupi i vlerësimit të dëmeve. Sipas vlerësimit paraprak dëmi shkon në rreth 9.5 miliardë lekë”, u shpreh Anefi Braho, Përgjegjës i Emergjencave Civile në Delvinë
Menjëherë pas vlerësimit të saktë të dëmeve, pritet që qeveria t’u vijë në ndihmë banorëve që pësuan dëme, duke garantuar mbështetje për rimëkëmbjen e tyre.
“Sapo të mbarojnë këto vlerësime dhe të analizohen nga qeveria, besoj se do të fillojë edhe dëmshpërblimi në banesat e pastaj blegtori e bujqësi. Dëmi më i madh është shkaktuar në bujqësi ku arrin në rreth 7miliardë lekë”, tha Braho.
Me ndihmën e qeverisë dhe mbështetjen nga institucionet lokale, banorët e Delvinës do të kenë mundësi të rikuperojnë humbjet, të rindërtojnë pronat e dëmtuara dhe të rikthejnë normalitetin në jetën e tyre të përditshme.
