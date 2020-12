Gjykata e Tiranës ka liruar 3 protestuesit e arrestuar mbrëmjen e së shtunës që u ndaluan nga policia pas tubimit për vrasjen e të riut Klodian Rasha. Për dy prej tyre gjykata vendosi masën e arrestit shtëpiak, ndërsa për një tjetër detyrim paraqitje.

Deri tani para gjykatës kanë dalë 87 protestues, për 45 prej tyre togat e zeza kanë vendosur hetim në gjendje të lirë me detyrimin për tu paraqitur në prokurori. Ndërsa për 11 të tjerë është vendosur masa e arrestit në burg me afat 10 dhe 15 ditor, me argumentin se ka pasur mungesë provash, duke I lënë kështu kohë prokurorisë të sjellë dokumentacion shtesë për të provuar akuzat.

Ndërkohë 21 protestues të tjerë do të hetohen me masën e “arrestit shtëpiak. Deri tani gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë vetëm për 7 të arrestuar duke caktuar ndaj tyre arrest me burg deri në përfundim të hetimeve.

Sipas prokurorisë të arrestuarit gjatë protestave të ditëve të fundit, akuzohen për disa vepra penale, që nga Organizim dhe pjesëmarrje ne grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë dhe deri tek “Shkatërrimi i pronës”. Protesta e gjashtë për vrasjen e 25-vjeçarit është zhvilluar pa asnjë incident dhe nuk është ndaluar ose shoqëruar asnjë nga protestuesit.

/a.r