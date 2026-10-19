310 persona janë lënduar që prej 13 tetorit, gjatë situatave të lidhura me protestat, sipas të dhënave të raportuara nga strukturat spitalore.
Sipas njoftimit të Spitalit Universitar të Traumës, gjatë ditës së sotme janë paraqitur për ndihmë mjekësore katër kalimtarë.
Njëri prej tyre, përfaqësues i medias ndërkombëtare, ka marrë trajtimin e nevojshëm dhe është larguar nga spitali në gjendje jashtë rrezikut për jetën, me këshillën e mjekut.
Aktualisht, në Spitalin Universitar të Traumës ndodhen dy kalimtarë, të cilët po i nënshtrohen ekzaminimeve të nevojshme. Një tjetër kalimtar i lënduar gjatë protestës është larguar pasi ka marrë trajtimin mjekësor.
Ndërkohë, sipas të dhënave të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, gjatë ditës së sotme janë paraqitur për ndihmë mjekësore tre persona: një efektiv policie, një protestues i mitur dhe një përfaqësues i medias. Të tre ndodhen në gjendje shëndetësore stabël.
Bilanci i të lënduarve që prej 13 tetorit:
191 punonjës të Policisë;
88 protestues;
31 kalimtarë.
Në total, 310 persona kanë marrë ndihmë mjekësore që prej 13 tetorit, sipas të dhënave të raportuara nga strukturat spitalore.
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