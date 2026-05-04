Aktivistja për të drejtat e njeriut, Edlira Çepani, ka ngritur alarmin për situatën e sigurisë rrugore në Shqipëri, duke e cilësuar numrin e viktimave dhe aksidenteve si një “bilanc lufte”.
Ndërsa publikoi disa statistika mbi vitet e fundit në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, ajo thekson se trendi i aksidenteve dhe humbjeve të jetëve është në rritje, ndërsa masat për përmirësimin e situatës mbeten të pamjaftueshme.
“Kam sjellë disa statistika që tregojnë se nuk jemi mirë. Në vitin 2022 ka patur 1165 aksidente, ku 164 persona kanë humbur jetën, në vitin 2023 1285 aksidente, ku 192 persona kanë humbur jetën. Në vitin 2025, 1375 në të cilat 200 persona kanë humbur jetën. Vetëm në tre mujorin e parë të 2026-ës, 282 aksidente, ku janë dëmtuar 391 persona. Tregon që trendi është në rritje. Është një bilanc lufte. S’është vetëm siguria rrugore, por kemi kaq shumë vite që flasim për këtë siguri rrugore, kemi kaq shumë vite që humbim jetë njerëzish, jetë fëmijësh dhe ajo që më shqetëson dhe më mërzit mua është që ne po bëjmë sikur po bëjmë një zgjidhje lidhur me këtë, ndërkohë që s’po bëjmë asnjë gjë, pasi shifrat tregojnë se statistikat janë në rritje”, shprehet ajo.
