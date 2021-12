Arjola tha se nuk ka asnjë urë komunikimi me Antonelën. Kjo e fundit ironizoi duke u shprehur “do doja shumë të të kisha shoqe, por meqë s’më pranon do ulem në banjë e do qaj”.

DEBATI

Antonela: Habitem pse flet me një femër të ulët.

Arjola: Po flas me Arbanën në fakt.

Antonela: Irritohet dhe dridhet, acarohet. Më pëlqen të diskutoj se ia arrij qëllimit.

Arjola: Kam qëllim të tregoj edukatën.

Antonela: Po e ke tregu sa ofendon femra.

Arjola: Unë me Antonelën e kam mbyllur. Nuk më intereson.

Antonela: Ma ka vënë vizën. Meqë ma ka vënë vizën, me kë të flas, me murin? Do doja shumë të të kisha shoqe, por meqë s’më pranon do ulem në banjë e do qaj.