Shifra shpresëdhënëse shfaqi në shkallë globale këtë 24 orësh pandemia e koronavirusit. E vënë në qendër të vëmendjes si vendi i origjinës së mutacionit më ngjitës të koronavirusit, Britania e Madhe ruan tendencën rënëse si të shifrave të infektimeve ashtu edhe të vdekjeve ditore.

Franca ditët e fundit ka qenë problematike me shtimin e infektimeve, këtë 24 orësh u rendit ndër vendet e fundit në kontinent me rreth 4 300 raste. Kjo shifër është shumë më e ulët se mesatarja e javës së kaluar me mbi 20 mijë raste çdo ditë. Autoritetet franceze siguruan se nuk do të ketë një bllokim të tretë kombëtar, nëse infektimet e reja qëndrojnë në këto nivele.

Vende të tjera europiane parashikojnë lehtësim të masave që u ashpërsuan për festat e fundvitit për të penguar, shtimin e infektimeve. Qeveria italiane njoftoi se nga kjo javë nuk do të ketë më zona të kuqe me masa tepër të ashpra kufizuese. Masat lehtësuese janë aq të gjera sa lejojnë edhe hapjen e muzeve që këtë javë, por ato do të qëndrojnë të mbyllura gjatë fundjavës. Në fuqi do të vijojë të qëndrojë shtetrrethimi 22:00 me 05:00.

Muzetë, shkollat e të gjitha dyqanet do të hapen nga 8 Shkurti edhe në Austri. Muzetë, bibliotekat, galeritë e artit e qendrat tregtare u hapën sërish këtë javë edhe në Poloni, ku pas 14 Shkurtit në varësi të shifrave do të rihapen baret, restorantet e hotelet.

/a.r