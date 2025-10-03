Reshje dëbore dhe temperatura nën zero janë shënuar gjatë natës së mëngjesit të së premtes (3 tetor) në Steblevë të Librazhdit. Trashësia e borës në këtë zonë ka kaluar 10 centimetra, ndërsa temperaturat kanë zbritur deri në -2°C.
Sipas Emergjencave Civile pranë kësaj Bashkie, për shkak të ngricave, aksi nacional Librazhd–Peshkopi është i kalueshëm vetëm me zinxhirë ose goma dimërore.
Ndërkohë, disa fshatra të Njësisë Administrative Steblevë ndodhen pa energji elektrike, pasi linjat e transmetimit janë dëmtuar nga moti i keq.
Në Qarkun e Kukësit, moti ka qenë i vrenjtur, me reshje shiu me intensitet të ulët deri në mesatar dhe erëra e për pasojë ka pasur dhe rënie inertesh dhe gurësh në disa segmente rrugësh.
Megjithatë, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht dhe në asnjërën nga tri bashkitë nuk ka raportime për ndonjë emergjencë.
I vetmi problem është shkëputja e energjisë elektrike në fshatrat Kollovoz, Novosej e Topojan të Kukësi, në fshatrat Kishaj e Pogaj të Hasit dhe pjesërisht Njësinë Administrative Tropojë e vjetër.
Edhe në të gjithë territorin e Qarkut Shkodër kemi rënie te ndjeshme te temperaturave. Në Qafë-Thore dhe Qafe Mali (Fushë Arrëz) kanë filluar reshjet e para të dëborës, ku trashësia arrin deri në 2 cm, ndërsa subjektet e mirëmbajtjes kanë filluar kriposjen e tyre. Për këto dy zona trashësia e dëborës arrin rreth 2 cm.
Kalueshmëria e rrugëve në të gjithë territorin e qarkut është e plotë dhe pa pengesa.
