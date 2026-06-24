Facebook dhe Instagram kanë përjetuar një ndërprerje shërbimi, duke shkaktuar probleme të gjera për përdoruesit në shumë vende të botës.
Sipas raportimeve të shumta nga përdoruesit, platformat sociale nuk kanë funksionuar normalisht, duke penguar aksesin në llogari, ngarkimin e përmbajtjeve dhe përdorimin e disa funksioneve kryesore.
Në Instagram, shumë përdorues kanë raportuar se fotot e reja nuk ngarkoheshin siç duhet, ndërsa profilet personale dhe të të tjerëve shfaqeshin të paplota ose me gabime. Në disa raste, aplikacioni shfaqte mesazhe gabim, pasi përpiqej të rifreskonte përmbajtjen. Problemet nuk kanë qenë të njëjta për të gjithë përdoruesit.
Edhe Facebook ka hasur vështirësi të ngjashme, me përdorues që raportuan pamundësi për të ngarkuar faqen kryesore, postime që nuk shfaqeshin dhe probleme në përdorimin e Messenger-it. Ndërprerja ka krijuar konfuzion tek përdoruesit, veçanërisht ata që e përdorin platformën për komunikim pune ose për qëllime biznesi.
Sipas monitorimeve të platformave që ndjekin statusin e shërbimeve online, është vërejtur një rritje e menjëhershme e raportimeve për probleme nga përdorues në mbarë botën. Kjo tregon se problemi nuk është i izoluar, por ka prekur një numër të madh përdoruesish në rajone të ndryshme.
Sipas orareve të raportuara, problemet kanë nisur rreth orës 17:00 sipas kohës së SHBA-ve, që korrespondon me orën 22:00 në Mbretërinë e Bashkuar. Deri tani, nuk ka një njoftim zyrtar të detajuar nga kompania mbi shkakun e saktë të ndërprerjes, por zakonisht raste të tilla lidhen me probleme teknike të serverëve, përditësime të sistemit ose defekte të përkohshme në infrastrukturën e rrjetit.
Përdoruesit janë këshilluar të presin normalizimin e shërbimeve, pasi zakonisht këto ndërprerje zgjidhen brenda një kohe të shkurtër nga ekipet teknike të kompanisë. Ndërkohë, shumë njerëz kanë kaluar në platforma alternative për komunikim derisa shërbimi të rikthehet plotësisht.
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