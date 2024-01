Çmimet e apartamenteve në kryeqytet kanë njohur një rritje konstante në vitet e fundit, nxitur kjo nga migrimi i brendshëm, remitancat, si dhe investimet e huaja.

Në ndryshim nga tregu imobiliar në vend, çmimet e shtëpive në BE kanë pësuar një rënie të fortë përgjatë tremujorit të tretë të 2023, me një mesatare prej 2.1 përqind.

Rënia është edhe me e dallueshme në lokomotivën e ekonomisë Europiane Gjermaninë ku çmimet kanë pësuar rënie me 10.2 përqind dhe Luxemburgu me 13.6 përqind.

Një element tjetër i cili bën diferencën mes Shqipërisë dhe BE-së është nevoja për strehim në vendin tonë.

Pavarësisht një rënie të lehtë përgjatë tremujorit të tretë, në sektorin e ndërtimit i cili lidhet ngushtësisht me tregun imobiliarë, Drejtori Ekzekutiv te NAREA nuk parashikon një ngadalësim të sektorit përgjatë 2024.

Tregu imobiliare do të vazhdojë të performojë pozitivisht falë mbështetjes nga tre komponentë kryesorë, IHD, remitancat si dhe financimit i nevojshëm nga ana e sektorit bankar.

/a.r