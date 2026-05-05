Qeveria koalicionuese pro Bashkimit Europian në Rumani është rrëzuar pas miratimit të një mocioni mosbesimi ndaj kryeministrit Ilie Bolojan.
Nisma u ndërmor javën e kaluar nga Partia Socialdemokrate (PSD), e majtë, e cila ishte tërhequr nga koalicioni në fund të prillit, në bashkëpunim me partinë opozitare të djathtë ekstreme Aleanca për Bashkimin e Rumunëve (AUR).
Deputetët e Partisë Liberale Kombëtare (PNL) të Bolojanit, si dhe aleatët e koalicionit, Bashkimi Shpëtoni Rumaninë dhe partia e vogël e minoritetit hungarez UDMR, nuk morën pjesë në votim.
Megjithëse zgjedhjet e parakohshme duken të pamundshme, tregjet financiare reaguan me shqetësim, duke ngritur dyshime se paqëndrueshmëria politike mund të ndikojë në përkushtimin e Bukureshtit për të ulur deficitin buxhetor, më të lartin në Bashkimin Europian.
Monedha kombëtare, leu, ra në një nivel rekord të ulët kundrejt euros përpara votimit të së martës.
Qeveria e mëparshme kishte ardhur në pushtet 10 muaj më parë me synimin për të frenuar rritjen e së djathtës ekstreme pas një sërë zgjedhjesh polarizuese. Ajo kishte nisur të ulte deficitin dhe kishte shmangur ngushtësisht një ulje të vlerësimit kreditor.
Megjithatë, Partia Socialdemokrate, pa të cilën nuk sigurohet një shumicë pro-BE, kishte përplasje të vazhdueshme me Bolojanin për shkak të masave shtrënguese, të cilat prekën bazën e saj elektorale dhe rrjetet e mbështetjes, duke ulur njëkohësisht mbështetjen në favor të së djathtës ekstreme.
Sipas raportimeve, sondazhet e opinionit tregojnë se Ilie Bolojan mbetet politikani më popullor brenda koalicionit qeverisës.
