Ardit Bido, i ftuar në studion e “Open” në News24 ka komentuar zhvillimet e fundit në lidhje me bashkinë e Himarës, pas arrestimit të Jorgo Goros, i cili pasoi dënimin e Fredi Belerit.

Bido u shpreh se emërimi i nënkryetares Blerina Bala ishte e vetmja zgjidhje që lejonte ligji, duke shpjeguar se në mungesë të kryetarit, komandohet një prej nënkryetarëve nga Këshilli Bashkiak.

Duke iu referuar tensioneve me të cilat u prit emërimi i saj në pozitën e kryetares së komanduar, Bido u shpreh se në mbledhje ishte “shtabi elektoral i Fredi Belerit, pasi kjo është mënyra si ata hanë bukën”.

Ai theksoi se këta persona thithin financime dhe mbështetje politike duke krijuar tensione jo reale.

“Kjo ishte e vetmja zgjidhje që lejonte ligji. Kemi dy ligje, ligji i qeverisjes vendore, dhe ligji i qeverisjes vendore për Belerin. Ligji e ka shumë të qartë, që në mungesë të kryetarit, komandohet një prej nënkryetarëve nga Këshilli Bashkiak. Kështu që çfarëdo reagimi që kam parë, që të zgjidhej nga këshilltarët, i referohen ligjit grek. Himara është pjesë e Republikës së Shqipërisë dhe zbatohen këto rregulla.

Atje ishte shtabi elektoral i Fredi Belerit në mbledhje të këshillit, pasi kjo është mënyra si ha bukën ai shtab. Duke krijuar këto tensione jo reale që të pasqyrohen në mediat greke që të thithin financimet e mbështetjen politike. Nuk kishte tensione në Himarë atë ditë. Fredi Beleri para këtij dënimi është dënuar në Greqi e Shqipëri dhe s’ka bërë një ditë burg.

Këtu kemi të bëjmë me një grup që është i lidhur ngushtë me mbetjet e Agimit të Artë. Shohim këta lloj njerëzish dhe duhet të kuptojmë se nuk ka të bëjë me ligjshmëri këtu. Zgjidhja e vetme ligjore është kjo”, u shpreh ai./m.j