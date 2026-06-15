Ardit Bido, deputeti i PS-së në zonën e Vlorës, ka komentuar marshimin e djeshëm në Rinas, ku protestuesit u mblodhën pranë ambienteve të aeroportit.
Sipas tij, tentativa të tilla bëhen vetëm kur ndodhin “grushte shteti”.
“Dje ne pamë që një grup 200-300 të rinjsh, të cilët jam i bindur që janë të rinj të pastër, për çfarëdo lloj arsyeje individuale, gjë që duhet ta shohim pak më thellë. Ai i cili i ka orientuar drejt diçkaje që është infrastrukturë kritike, padyshim ka bërë një akt antikombëtar. Aeroportet dhe çdo gjë që është e planifikuar si infrastrukturë kritike”, tha Bido.
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