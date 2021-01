Pak më parë Joe Biden ka bërë betimin si president i 46-të i SHBA-ve. Ministria e Punëve të Jashtmë ka qenë e para nga politikanët shqiptarë që e ka uruar.

Xhaçka në Twitter:

Ministrja për Evropën dhe Punët e jashtme, Olta Xhacka në rrjetet sociale:

Congratulations to President @JoeBiden and VP @KamalaHarris.

The eyes of the world are on you! 🇺🇸

———————————-

Urimet më të mira për Presidentin e Amerikës Joe Biden dhe Zëvëndësespresidenten Kamala Harris.

Sytë e gjithë botës janë tek ju!🇺🇲