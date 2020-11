Joe Biden ndryshe nga parardhësit e tij, ka emëruar vetëm gra në ekipin e tij të komunikimit.

Ekipi i komunikimit në Shtëpinë e Bardhë ka qenë kryesisht i dominuar nga burra, ashtu si edhe shumica e ekipeve tjera në administratë. Por, ekipi i komunikimit në administratën e Biden do përfshijë vetëm gra.

Ndërkohë që është bërë e ditur se sekretare për shtyp e Biden është emëruar zëdhënësja demokrate Jen Psaki.

Psaki do të jetë një nga shtatë gratë që do të plotësojë radhët e ekipit të komunikimit të Biden, duke e bërë atë të parën që mban këtë post me të gjithë ndihmësit e tjerë të ngarkuar të flasin për një administratë presidenciale, gra.

Ekipi për shtyp i Biden do të drejtohet nga Kate Bedingfield, e cila ka punuar si menaxhere e komunikimit të fushatës së presidentit të zgjedhur. Ajo do të mbajë po të njëjtin titull nën administratën e Biden.

Vendimi për të krijuar personelin e parë të lartë të komunikimit me të gjitha gra, mund të jetë një mënyrë tjetër që Biden ka vendosur t’i tregojë publikut përkushtimin e tij për diversitetin brenda administratës së tij.

