NATO ‘mund dhe do të mbrojë çdo pëllëmbë të territorit’, thotë Biden

Presidenti Joe Biden e mbyll fjalën e tij duke thënë se shtytja e gjerë e NATO-s për të forcuar prodhimin e mbrojtjes “i dërgon një mesazh të pagabueshëm botës:

Çdo anëtar i NATO-s është i përkushtuar të bëjë pjesën e tij për ta mbajtur të fortë aleancën. Ne mund dhe do të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit të NATO-s dhe do ta bëjmë së bashku.

Ai thotë se udhëheqësit e NATO-s do të sigurojnë që aleanca të jetë gjithmonë e gatshme “për çfarëdo kërcënimi me të cilin do të përballemi”.

Presidenti i SHBA Joe Biden dhe liderët e vendeve të tjera anëtare të NATO-s janë vendosur të shpallin ndihmë të re dhe të theksojnë një premtim anëtarësimi për Ukrainën në një samit në Uashington pasi Biden premtoi të mbrojë Kievin kundër pushtimit rus.

“Ne mund dhe do të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit të NATO-s dhe do ta bëjmë së bashku”, u tha Biden udhëheqësve të NATO-s ndërsa hapën seancën e parë të punës.

Biden falënderon çdo anëtar të NATO-s për angazhimin e tyre në sigurinë e tyre të përbashkët.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy , ka postuar në rrjetet sociale për takimin e tij të parë me Keir Starmer.

Zelenskiy tha se ai falënderoi Starmer për ndihmën ushtarake dhe financiare të Mbretërisë së Bashkuar për vendin e tij dhe tha se ai është “mirënjohës” për “mbështetjen e palëkundur”.

/a.r