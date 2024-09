Presidenti Joe Biden tha të hënën se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk po bën sa duhet për të siguruar lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe shtoi se ai është “afër” paraqitjes së një marrëveshjeje përfundimtare për negociatorët që punojnë për të arritur një marrëveshje pengjeje dhe armëpushimi në Gaza.

“Ne jemi shumë afër kësaj,” tha ai kur u pyet nga CNN nëse ai po planifikonte të paraqiste një propozim përfundimtar.

Komentet e presidentit erdhën ndërsa ai po kthehej në Shtëpinë e Bardhë për t’u grumbulluar me zyrtarët amerikanë të cilët kanë punuar për të siguruar një marrëveshje që do të bashkonte lirimin e pengjeve të mbajtur në Gaza me një pauzë në luftime.

Zëvendëspresidentja Kamala Harris, kandidatja demokrate për president, po planifikonte gjithashtu të merrte pjesë në takim përpara se të bashkohej me Biden për një ngjarje të fushatës në Pittsburgh.

Përpjekjet për lirimin e pengjeve fituan urgjencë të re gjatë fundjavës me zbulimin e trupave të gjashtë pengjeve në një tunel nën qytetin jugor të Gazës, Rafah, duke përfshirë shtetasin izraelito-amerikan Hersh Goldberg-Polin.

Vdekjet kanë shkaktuar zemërim brenda Izraelit, duke çuar në protesta të mëdha dhe një grevë mbarëkombëtare të hënën. Demonstruesit i kanë bërë thirrje Netanyahut të lërë mënjanë ambiciet politike për të arritur një marrëveshje që do të lejonte lirimin e pengjeve.

I pyetur të hënën nëse Netanyahu po bënte mjaftueshëm për të arritur një marrëveshje, Biden tha thjesht: “Jo”.

Përgjigja e tij me një fjalë vazhdoi me hezitimin e Biden për të kritikuar Netanyahun në publik, por megjithatë pasqyroi zhgënjime të thella brenda Shtëpisë së Bardhë se si lideri izraelit e ka trajtuar konfliktin dhe bisedimet e pengjeve.

/a.r