Presidenti i SHBA Donald Trump ka dyfishuar pretendimet e pabaza për mashtrim në zgjedhje, kurse demokrati Biden vazhdon të bëjë thirrje për qetësi.

Numërimi i votave është akoma në proces në disa shtete kryesore, ndërsa deri tani Joe Biden ka epërsi në Nevada Arizona e Georgia dhe duke ulur avantazhin e Trump në Pennsylvania.

Në total Biden ka 264 vota të kolegjit elektoral, ndërsa Trump vazhdon me 214. Për të fituar Shtëpinë e Bardhë, një kandidat ka nevojë për 270 vota.

Një proces zgjedhor si ky, me një garë kaq të ngushtë mes dy kandidatëve, është historik për SHBA.

/a.r

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020