Mediat vendase bëjnë me dije se Joe Biden praktikisht ka fituar në Wisconsin. Kur kanë mbetur vetëm dy qarqe për t’u numërua, kandidati demokrat ka një avantazh prej 30,000 votash ndaj Donald Trump. Në vitin 2016, Wisconsin u fitua nga Trump. Nëse një gjë e tillë do të ndodhte, Biden do të ngrihej në 256 vota presidenciale, shumë afër kuotës fatale prej 270./d,c