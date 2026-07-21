Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump tha se Irani do të “paguajë” për vrasjen e ushtarëve amerikanë, pasi shumë anëtarë të shërbimit u vranë në aksion gjatë fundjavës.
Në një postim tjetër në Truth Social, Trump tha se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu “nuk do të arrestohet, në asnjë mënyrë apo formë, ndërsa ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.
“Çdo herë që Irani vret një ushtar amerikan, ata do ta paguajnë shumëfish për atë vrasje! Kjo direktivë i është përcjellë Sekretarit të Luftës, Pete Hegseth, Kryetarit të Shtabit të Përbashkët, Daniel Caine, dhe çdo Udhëheqësi në Ushtri. Benjamin Netanyahu nuk do të arrestohet, në asnjë mënyrë, ndërsa ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai po lufton kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila kohët e fundit vrau 52 000 protestues të pafajshëm dhe ka kaluar 47 vitet e fundit duke vrarë ushtarë amerikanë dhe të tjerë. Të vetmit që duhet të arrestohen janë njerëzit që e çuan Iranin në këtë SPIRALE të paparë VDEKJEJE DHE SHKATËRRIMI, diçka që duhej të ishte trajtuar vite më parë, nga presidentët e mëparshëm”, lexohet në postimin e Trump.
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