Beyonce përsëri ka zgjedhur stilistët shqiptarë në videoklipin e ri të albumit të quajtur “Black is King”. Ajo ka përzgjedhur që dhjetëra veshjet e përdorura në video të stiloheshin nga Kjuta dhe Meri. Kanë qenë vetë ato të cilat e kanë ndarë lajmin në llogarinë e tyre në “Instagram”, ku vlerësojnë punët e tyre me Beyonce si perla më e çmuar që kanë stiluar.

“Beyoncé me Kujta&Meri. Faleminderit Zerina Akers. Jo i lehtë, por shumë motivues. ka qenë rrugëtimi për krijimin e veshjes së Beyoncé-s në ‘Black is King’. Pamja e divës me Kujta&Meri ka qenë deri tani, perla më e çmuar që kemi prekur dhe krijuar nga duart tona të palodhshme. Beyoncé, do të jesh gjithnjë motivimi ynë për të krijuar art dhe për të avancuar përtej oqeanit. Krijimtaria jonë te ti është dëshmia jonë më e madhe. I adhurojmë njerëzit si ty”, shkruhet në postimin e tyre.