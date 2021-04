Edhe pse policisë i betohet se nuk ka asnjë lidhje me 143 kilet e kokainës së sekuestruar dje në portin e Durrësit, një nga pronarët e shoqërisë “Masabi Fruits” që importoi ngarkesën e bananeve brenda të cilave u zbulua droga, në ta kaluarën është arrestuar në Itali pikërisht për trafik kokaine. Sipas informacioneve eksluzive të marra nga Report TV, Erion Peti, lindur në Tiranë me 11 korrik 1979, është arrestuar me 4 mars 2004 nga karabinierët e Peschiera del Garda në provincën e Veronës për trafik heroine dhe kokaine. Hetuesit italiane e konsideronin si një pjesë të rëndësishme të organizatës dhe pas tij u arrestuan dhe 8 anëtarë të tjerë të të njëjtës organizatë. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 kilogramë kokainë dhe heroinë.

Erion Peti është kushëri i Klajdi Xibrakut, edhe ai ortak me 50 % i “Masabi Fruits” që importonte banane dhe i tregtonte me markën Bo Bananas. Tani policia dhe prokuroria po përpiqen të kuptojnë rolin e tyre në blerjen e 143 kileve të kokainës dhe mbi të gjithë se kush janë gjithë financuesit e kësaj sasie të madhe droge..

Report TV siguroi ekskluzivisht edhe pamjet e skanerit të realizuar mbrëmjen e 9 prillit në portin e Durrësit nga e cila u zbulua prania e ngarkesës së drogës, e fshehur në pjesën e sipërme të kontainerit dhe që mund të shihet në kuadratin e kuq.

Kontaineri është ngarkuar në portin e Guayaquil në Ekuador dhe pasi ka kaluar tranzit në portet e panamasë, Gioia Tauro dhe Pireo dhe pasi ka ndryshuar 4 anije, mbërriti më në fund në portin e Durrësit ku policia, autoritetet shqiptare ishin të informuara prej dy javësh për mundësinë e mbërritjes së kokainës.

Policia po heton edhe një tjetër koincidencë të dyshimtë. Shoqëria “Masabi Fruits” e Erion Petit dhe Klajdi Xibrakut është themeluar me 20 mars 2018, pra vetëm 3 javë pas sekuestrimit të 613 kileve të kokainës të gjetura me 27 shkurt 2018 në një tjetër konteiner të ngarkuar me banane të importuar nga shoqëria Arbi Garden të Arbër Çekajt. Tani dyshohet se me djegien e shoqërisë së Arbi Garden, u themelua menjëherë Masabi Fruits për ta zëvendësuar. Te dyja kompanitë tregtuan banane, dhe të dyja kompanitë janë kapur me kokainë të importuar nga Ekuadori.

Rasti më i fundit para arrestimit të ortakëve Xibraku e Peti, ishte ai i 31 marsit, kur në kontejnerët me banane të “Ecoalmax” policia zbuloi në port 49 kg kokainë dhe në pranga u vu Selim Cekaj babai Arbër Cekaj dënuar me 14 vjet burg për 613 kilogramë që u kapën në shkurt të 2018-ës.

Hetuesit dyshojne se kjo kokainë i përket të njëjtit grup kriminal ndaj dhe SPAK është bërë pjesë e hetimeve./ shqiptarja.com

