Fushatat e kundërshtimit, taktikat dixhitale dhe organizatat po përpiqen të ndikojnë në procesin zgjedhor në Vatikan, sipas Politico-s.

Një grup katolikësh konservatorë të linjës së ashpër po shtyjnë përpara që Papa i ardhshëm të jetë më i përafruar me pikëpamjen e tyre për katolicizmin dhe nuk duket se kanë frikë të përdorin taktika shpifjeje për të diskredituar kandidatët që nuk i pëlqejnë.

Teksa kardinalët përgatiten të hyjnë në Kapelën Sistine më 7 maj për të filluar zgjedhjen e Papës së ardhshëm, armiqtë e të ndjerit Papa Françesku, si brenda ashtu edhe jashtë grupit që do ta zgjedhë atë, po mobilizohen.

Një fraksion që kishte shpifur duke e paraqitur Françeskun si heretik, antipapë dhe madje edhe si “Antikrisht” për qëndrimin e tij të supozuar liberal, po pret në anë të rrugës. “Tani ata shohin një mundësi për të sulmuar”, sipas Politico-s .

Konservatorët ishin zemëruar nga qëndrimi më pajtues i Papa Françeskut mbi çështjet e homoseksualëve dhe divorcin, mbrojtja e tij ndaj emigrantëve dhe marrëveshja e Vatikanit me Kinën që i dha Pekinit të drejtën e fjalës në emërimin e peshkopëve katolikë.

“Shpresa është të kemi një papat që përqendrohet më shumë në çështjet katolike, të tilla si mbrojtja e jetës dhe familjes, sesa në ndryshimet klimatike dhe imigracionin”, tha për Politico, Gloria, Princesha e Thurnit dhe Taksisë, një aristokrate gjermane dhe gruaja më e respektuar në skenën konservatore katolike të Romës.

Disa konservatorë me ndikim po promovojnë kandidatë të ekstremit të djathtë, siç është Athanasius Schneider, një peshkop në Kazakistan, i cili ka pohuar se refugjatët në Evropë janë një “pushtim masiv” që çon në islamizim, i organizuar nga elitat politike me qëllim minimin e identitetit të krishterë të Evropës.

Emra të tjerë që qarkullojnë në listat konservatore përfshijnë Kardinalin Robert Sarah të Guinesë, një mbështetës i shquar i liturgjisë latine, dhe Kardinalin amerikan Raymond Burke, një tradicionalist ekstrem i cili ka mbështetur Presidentin e SHBA-ve Donald Trump.

“Po shohim një paradoks: lidershipi është më liberal, por ka pasur një numër të madh konvertimesh dhe një rritje të madhe në rrjedhën tradicionale”, tha John Yep, drejtor ekzekutiv i organizatës konservatore jofitimprurëse “Catholic for Catholics”, e cila organizoi një aktivitet lutjeje për Trumpin në vendpushimin Mar-a-Lago, me një çmim bilete prej 1,000 dollarësh.

“Kardinalët e kuptojnë se, megjithëse disa nga udhëheqësit mund të kenë prirje liberale, ata e dinë se besimtarët e tyre në atdheun e tyre priren drejt pikëpamjeve më konservatore. “Ata do ta kenë këtë në mendje kur të hyjnë në konklavë”, shtoi ai.

“56% e katolikëve votuan për Trumpin”, tha Yep. “I njëjti segment i popullsisë shikon nga Roma dhe dëshiron që Papa të jetë një aleat tradicional dhe i fortë i SHBA-së dhe qëndrimit tonë, për shembull për sigurinë e kufijve tanë”, vëren ai.

Minimi i Papa Françeskut

Siç raporton Politico, edhe para vdekjes së Françeskut të hënën e Pashkëve, kishte filluar një fushatë për të diskredituar reformat e tij, e cila vinte nga një grup në rritje organizatash jofitimprurëse katolike konservatore, të financuara mirë, me seli në SHBA, të cilat po punonin me politikanë të ekstremit të djathtë për të promovuar një përzierje të dogmës katolike dhe nacionalizmit.

Ndër më të njohurit është Instituti Napa, i njohur për konferencat e tij luksoze vjetore në një qendër vere në Kaliforni, i cili synon të kombinojë “teologjinë konservatore dhe ekonominë libertariane, me theks në apologjetikë, etikë seksuale dhe antisekularizëm kundërkulturor“.

Një organizatë tjetër, Sophia Institute Press, financon blogun tradicional katolik One Peter Five, i cili kritikon rregullisht Françeskun dhe bashkëpunon me gjigantin televiziv katolik EWTN, i cili është përdorur për të akuzuar Françeskun për mbulimin e abuzimit seksual nga kleri.

Një program, Red Hat Report, i nisur në vitin 2018, synonte të përdorte ish-hetues të FBI-së për të përpiluar dosje mbi secilin kardinal, në mënyrën e hetimit të opozitës politike, duke vënë në dukje përparësitë e tyre teologjike dhe pastorale dhe duke i vlerësuar ata për mënyrën se si e trajtuan skandalin e abuzimit seksual klerikal.

Synimi i tyre kryesor ishte Kardinali Pietro Parolin, zëvendëskomandanti i Françeskut dhe favoriti për ta pasuar atë. Ai duhet “të bëhet i njohur botërisht si një turp për kishën”, shkroi redaktori në një shënim për hetuesit.

Ndikimi i së djathtës konservatore mund të përfitojë gjithashtu nga situata gjithnjë e më e vështirë financiare e Vatikanit, me Reuters që raporton një deficit të të ardhurave që arrin në 83 milionë euro.

Meqë thuhet se qytet-shteti kërkon fonde të jashtme, zgjedhja e Papës së ardhshëm mund të jetë e cenueshme nga donatorët e pasur të krahut të djathtë në SHBA, tha një zyrtar i lartë i Kishës për Politico, duke shtuar se çështja u ngrit në takimet para-konciliare të quajtura Asamble të Përgjithshme, në të cilat kardinalët kanë marrë pjesë çdo ditë gjatë javës së kaluar.

Ditët në vijim, para fillimit të Konklavës që do të vendosë për Papën e ardhshëm, janë vendimtare, ndërsa katolikët konservatorë përpiqen t’i bëjnë zërat të dëgjohen midis kardinalëve që kanë të drejtë vote.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Papa i ri të marrë përsëri frenat dhe të riafirmojë atë që katolikët kanë besuar për 2,000 vjet”, tha Yep nga organizata “Catholic for Catholics”, i cili e përshkroi Françeskun si një nga udhëheqësit më të diskutueshëm në historinë moderne të Kishës Katolike.

Megjithatë, edhe vetë grupet konservatore e pranojnë se kanë një betejë të vështirë përpara. Me 80% të zgjedhësve kardinalë të emëruar nga Françesku, shpresa e tyre më e mirë është të bllokojnë zgjedhjen e kandidatëve progresivë.

Konservatorët pengohen gjithashtu nga fakti se nuk kanë një udhëheqës specifik. Kardinali George Pell, i cili vdiq në vitin 2020, ishte një “krijues i rolit vendimtar, lobist dhe lojtar kyç i pushtetit”, sipas një ambasadori të mirëinformuar të Vatikanit, por që nga vdekja e tij “nuk ka një udhëheqës të qartë të grupit”.

Përkrahësit e vijës së ashpër po përpiqen të ndryshojnë ekuilibrin, por duke pasur parasysh situatën matematikore në konklavë, ata nuk kanë shumë besim se Papa i ardhshëm do të jetë një i tyre.

“Jo vetëm që nuk kanë numrat e nevojshëm për të miratuar dikë si Kardinali Sara ose Kardinali hungarez Peter, por as nuk kanë numrat e nevojshëm për të formuar një pakicë që do t’i bllokojë liberalët”, tha Benjamin Harnwell, një korrespondent për Dhomën e Luftës të Steve Bannon në Itali. “Është një konklavë jo-katolike“, shtoi ai.

Taktikat e frikësimit

Një gjë që ka ndryshuar që nga Konklava e fundit në vitin 2013 është se lobimi është zhvendosur në botën digjitale.

Me përhapjen e blogjeve konservatore dhe ndikuesve të mediave sociale, fushata këtë herë është “diçka që nuk e kam parë kurrë më parë“, tha Steven Schneck, ish-drejtor i Institutit për Kërkime Politike dhe Studime Katolike në Universitetin Katolik të Amerikës.

“Një përmbytje analizash, opinionesh dhe fushatash të vërteta nga grupe dhe ndikues të jashtëm është duke u zhvilluar”, tha ai, duke sugjeruar se menjëhershmëria dhe shtrirja e saj mund të bëjnë një ndryshim.

“Është një lojë psikologjike”

Kandidatët kryesorë janë të shqetësuar për atë që mund të ndodhë. Një video e Kardinalit Luis Antonio Tagle, një nga më të mundshmit për të pasuar Françeskun, duke kënduar karaoke me këngën “Imagine” të John Lennon u publikua nga faqja e internetit e krahut të djathtë LifeSiteNews, me kritikët që pretendojnë se tekste të tilla si “Imagine there’s no heaven” janë një “heqje dorë nga ateizmi”.

“Ata e dinë që nuk i kanë numrat, kështu që qëllimi është të frikësojnë reformatorët. Mesazhi është: ‘Shikoni, nuk mund të zgjidhni një Francis II.’ Është një lojë psikologjike”, tha vëzhguesi veteran i Vatikanit, gazetari Marco Politi.

Por, sapo kardinalët të jenë në Kapelën Sistine, ata do të largohen nga ndërhyrjet e jashtme. “Është e vështirë të thuhet se çfarë do të ndodhë. Edhe planet më të mira nuk i mbijetojnë gjithmonë kontaktit me realitetin. Ky grup kardinalësh nuk pati kurrë mundësinë të njihej me njëri-tjetrin. Ata ende po e testojnë guximin e tyre, për të parë se çfarë lloj njerëzish janë”, tha ambasadori i Vatikanit.