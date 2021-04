Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Elbasanit, Taulant Balla zhvilloi një bashkëbisedim me banorët e Xhyrës në Librazhd.

Në fjalën e tij, Balla tha se një prej qëllimeve të tij mbetët mbështetja sa më e madhe e qeverisë për këtë zonë.

“Kur bie fjala për Librazhdin neve nuk na kanë marrë gjithmonë seriozisht në vlerën që përfaqësojmë dhe natyrshëm një prej qëllimeve të mia mbetet mbështetja sa më e madhe e rrethit tonë, e bashkisë tonë për të garantuar sa më shumë vëmendje të qeverisë. E vërteta është që qyteti ka 16 mijë banorë dhe aty jeton një pjesë e madhe e bashkisë dhe angazhimi ynë filloi më procesin e Rilindjes Urbane, por punët nuk do të ndalen, punët do të vazhdojnë.

Ne jemi mbledhur sot për të bërë një diskutim se çfarë drejtimi do të marrë Shqipëria në 10 vitet e ardhshme, jo në 4 vitet e ardhshme. Unë jam shumë krenar që ne kemi arritur si Shqipëri që të kemi një proces vaksinimi masiv.

Besoj do ju informojnë prej nesër jemi gati të fillojmë me 65 vjeç dhe besoj për javën e ardhshme me 60 vjeçar e lartë. Nëse ndonjëri në Xhyrë mendon se Gaz Bardhi dhe Monika Kryemadhi mund ta përfaqësojnë më mirë Librazhdin se unë, unë tërhiqem që sot. Por s’kanë asnjë lidhje me ne. Unë bëj pjesë në ata politikanë që mendojnë që secila nga zonat do deputetin e vet, të zonës së vet.”, tha Balla.

Ai shtoi se meraku i tij është që qytetarët të kuptojnë se çfarë janë këto zgjedhje duke vënë në dukje se beteja kryesore e 25 prillit është drejtësia.

“Fushata mbaron më 25 prill, më 26 prill ne jemi të gjithë patriot me njëri-tjetrin. Meraku im është që njerzit të kuptojnë për çfarë janë këto zgjedhje. Është një betejë që është beteja kryesore e 25 prillit: Drejtësia. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë bërë krushqi me njëri-tjetrin për arsyen e vete që të ketë mundëi të pengojnë më 26 prill Reformën në Drejtësi. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, për Edi Ramën, për të cilin një fjalë duhet ta themi: Kryeministër që të ketë ardhur kaq shumë herë në Librazhd, që ta ketë kaq shumë përzemër Librazhdin se Edi Rama nuk ka pasur dhe nuk do të kemi ndonjëhere. U jam borxhli gjithë jetën për të gjithë mbështetjen që më keni dhenë, por kësaj radhe na duhet një votë që nuk e kemi dhënë ndonjëherë.”, përfundoi Balla./ b.h