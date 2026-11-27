Nga Ben Blushi
Dje pashë një dokumentar për Qazim Mulletin, ish prefektin dhe kryetarin e bashkisë së Tiranës gjatë viteve të pushtimit fashist.
Tirana ka patur gati 40 kryetarë bashkie dhe po aq prefektë, por Qazim Mulleti duhet të jetë me diferencë më i famshmi prej tyre dhe kjo për një arsye që nuk varej fare nga ai.
Qazim Mulleti nuk mbahet mend për veprat që ka bërë por nga një komedi që e shkroi dikush pa i marrë leje.
Komedia Prefekti që u botua në vitin 1948 e tregonte Qazim Mulletin si një burokrat anadollak, të trashë, makut, injorant, të korruptuar dhe hakmarrës që zihej me gruan dhe tallej nga i biri.
Por përveçse i përqeshur nga banorët e Tiranës si një tiran qesharak, Qazim Mulleti përshkruhej edhe si një njeri që kishte burgosur komunistët duke i spiunuar tek gjermanët.
E luajtur në mënyrë mjeshtërore nga Robert Ndrenika komedia u kthye në një estradë shëtitëse.
Për 50 vjet ajo i gajaste njerëzit çdo të dielë në mbrëmje atëherë kur nuk kishte weekend dhe as makina dhe gjithë shqiptarët rrinin në shtëpi nga halli.
Nuk ka fëmijë të rritur në kohën e komunizmit që nuk e ka parë me dhjetëra herë Prefektin e shkruar nga Besim Levonja, batutat e të cilit përdoreshin si margarinë ideologjike në ato kohë të varfra me ushqime, por të pasura me humor të zi.
Asnjë zyrtar i asnjë kohe nuk është përqeshur më shumë se Qazim Mulleti.
Kjo është fuqia fatale e letërsisë.
Letërsia mund të shkatërrojë një njeri të mirë sic mund ta kthejë në mit një njeri të keq.
Qazim Mulleti pati fatin e keq të vuajë dhunën e pamëshirshme të artit që nganjëherë përdoret edhe si kamzhik.
Njerëzit që e njihnin nuk kishin guxim të tregonin se Prefekti i vërtetë nuk ishte ai që luante Robert Ndrenika, se ai nuk ishte injorant por dinte nja katër gjuhë, se kishte studiuar në Vjenë, se nuk ishte reaksionar por fanolist, se kishte luftuar kundër Ahmet Zogut, se kishte jetuar në emigracion si kundërshtar politik dhe se në disa raste kishte shpëtuar komunistë nga burgu.
Versioni i Prefektit të Besim Levonjës mbrohej nga shteti që natyrisht nuk lejonte asnjë korrektim imazhi.
Është njëlloj sikur sot, një shkrimtar, t’i bëjë prefektit të Tiranës një portret hakmarrës, sipas të cilit ai ka burgosur flamengo dhe qeveria e nesërme e protestuesve të marrë vendim se veç asaj fletërrufeje satirike nuk shkruhet asgjë tjetër për të.
Akoma më keq, ata që e kanë njohur prefektin nuk lejohen të tregojmë se ai nuk ishte ai që thuhet se ishte.
Kështu i ndodhi Qazim Mulletit i cili u arratis dhe nuk e pa asnjëherë komedinë rrënuese.
Atëherë nuk kishte youtube dhe televizoni shqiptar nuk kapej në Itali ku ai jetoi derisa vdiq.
Po të kishte mundësi me siguri do zgjidhte ta kishin pushkatuar sesa të tallnin në atë mënyrë.
Mirëpo tallja i kushtoi më shumë gruas dhe djalit të tij që mbetën në Shqipëri dhe e kaluan jetën në internim.
Shiti dhe Hajria vuajtën edhe më keq se Qazimi përcmimin popullor që shkaktoi komedia.
Ata të dy janë viktimat më të mëdha të komedisë Prefekti dhe pa dyshim viktimat më të mëdha të artit shqiptar të të gjitha kohëve.
Hajria ishte një grua e bukur nga Tirana, kurse Reshiti një djalë i vogël me flokë të verdha që nuk i ngjante fare Shitit të komedisë i cili i gjuante babait me këpucë në kokë.
Unë kam krijuar qindra personazhe por nuk arrij të futem dot në dramën e Reshit Mulletit që jetoi i tallur, i përqeshur dhe i nëpërkëmbur nga një komedi e pashpirt që shkaktoi aq shumë të qeshura duke derdhur aq shumë lot.
Pikërisht për të zhbërë komedinë e pamëshirshme Prefekti, një grup autorësh tiranas me në krye Ylli Pepon, krijuan dokumentarin Qazim Mulleti i Vërteti dhe më ftuan ta shoh.
Por nga të gjitha të vërtetat e jetës së Qazim Mulletit që u renditën gjatë dokumentarit kishte vlerë vetëm njëra.
Ardhja e Robert Ndrenikës.
Apo më saktë takimi i Qazim Mulletit me aktorin që e ktheu në mit artistik.
Me elegancën e vet prej kalorësi Robert Ndrenika i kërkoi ndjesë familjes së Qazim Mulletit edhe pse ai vetë nuk ka asnjë faj.
Robert Ndrenika ka luajtur një rol që nuk e ka shkruar vetë.
Ai ka shkëlqyer si aktor në atë rol që mund të jetë një nga më të mirat e kinemasë shqiptare.
Megjithatë marrëdhënia mes Robert Ndrenikës dhe Qazim Mulletit do meritonte më shumë se një dokumentar.
Do meritonte një film më vete, që mund të kthehej në një hit botëror.
Duke qeshur aktori i kërkon ndjesë personazhit të cilit i ka shkatërruar jetën.
Me Prefektin Robert Ndrenika bëri stërvitjen për Nënprefektin që është roli i tij më i madh.
Por me gjithë kujdesin e realizuesve të dokumentarit për ti pajtuar të dy, sërish beteja e Prefektit Qazim Mulleti me Prefektin Robert Ndrenika do vazhdojë në përjetësi.
Aktori nuk do ishte kurrë aq i madh pa Prefektin dhe Qazim Mulleti nuk do ishte kurrë aq i famshëm pa Robert Ndrenikën.
Sicili në rolin e tij ka shkëlqyer.
Njëri si viktimë dhe tjetri si mjeshtër.
Mua më erdhi mirë që mora pjesë në pajtimin e Qazim Mulletit me Robert Ndrenikën.
Shpresoj të jetë i përjetshëm.
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