Momente tensioni mbizotëruan këtë mëngjes në Aeroportin e Mynihut, ku trafiku ajror u pezullua pas raportimeve për një dron të dyshuar pranë pistave. Alarmi u dha pak pas orës 9 të mëngjesit, kur dy pilotë raportuan se kishin parë objektin gjatë operacioneve të fluturimit.
“Në koordinim me kontrollin gjerman të trafikut ajror, autoritetet e sigurisë kanë vendosur të mbyllin pistat”, tha një zëdhënës i policisë. Vendimi u mor për të siguruar sigurinë e pasagjerëve dhe ekuipazhit. Sipas autoriteteve, nuk u gjet asnjë dron. Pas afërsisht një ore ndërprerjeje, aeroporti u rihap dhe trafiku ajror rifilloi normalisht.
Megjithatë, mbyllja e përkohshme ndikoi në trafikun ajror. Disa fluturime u devijuan në aeroportet e Shtutgartit, Nurembergut dhe Frankfurtit, duke shkaktuar vonesa dhe shqetësime të pashmangshme për pasagjerët.
