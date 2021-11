Humoristi Erion Isai, i cili prej dy vitesh e gjysmë është edhe kryetar i Bashkisë së Ersekës, ka dhënë një intervistë, ku komenton personazhe të ndryshme.

Ai foli për televizionin ku punon si skenarist humori, ku dha mendimin e tij për kryeministrin Edi Rama dhe ish-kryeministrin Sali Berisha, por dhe personazhe të tjera:

“Agron Llakaj: Pasionant, punëtor

Altin Basha: Regjisori më i mirë shqiptar

Ardit Gjebrea: Dashuri

Flor Binaj: Djal i talentuar

Rezart Veleshnja: Djal i talentuar

Bes kallaku: Vëllai im

Olsi Bylyku: Djalë flori

Gent Zenelaj: Shumë babaxhan, djal i çiltër

Jul Deda: Jul Dedën nuk di si ta përshkuaj kemi pasur disa përplasje virtuale politike. Vazhdoj të kem konsiderat për familjen Deda, për Marjon dhe për Zefin.

Edi Rama: Nuk kam njohje, nuk e kam mik, as shok. Të punosh me të është surprizë shumë e madh, nuk e di a do vijë njëri-tjetër me shumë punëtor se ky.

Sali Berisha: Lider, nuk jam dakord me asnjë lloj tipologjie të tij, po lider është.

g.kosovari