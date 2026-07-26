Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social “X” lidhur me diskutimet e nxitura nga fjalimi i tij i së premtes për “Bulevardin e Flamingove”, duke vënë në dukje se qeveria ka marrë mësime nga flamingot, dhe jo nga sorrat dhe korbat që janë ana e errët e protestës.
Rama thekson se sorrat dhe korbat nuk duhet të lodhen së refuzuari besën, sepse besa nuk ka lidhje me ta. Rama nuk e kursen as ironinë, duke u shprehur se po të duan korbat dhe sorrat mund të shkojnë para Kryeministrisë për dorëheqje deri në 2029-ën.
“Më vijnë në rrugë të ndryshme përmes whatsapit, nga miq a të panjohur, muhabete sorrash e korbash pas fjalës sime për Bulevardin e Flamingove. Një prej tyre, që e kam dëgjuar edhe me audion origjinale nga poshtë dritares së zyrës, do një koment: Përsërisin që s’duan “dialog”, s’ka “negociata”, s’japin “besë” po duan vetëm dorëheqjen time! Keqkuptim i madh. Asnjë prej tyre s’më ka dhënë votë, me asnjë prej tyre s’kam kontratë dhe për asnjë prej tyre e as për të tërë ata bashkë s’më ka shkuar asnjëherë ndërmend të prish kontratën me 800 mijë shqiptarë, ndër të cilët edhe plot flamingo! Fjala ime ishte për mësimet që mora nga flamingot dhe i drejtohej atyre, jo puplave të zeza që mblidhen çdo natë në bulevard pas shtegtimit të flamingove. Në atë fjalë sorrat e korbat ishin pjesë, sepse janë ana e errët e protestës, po jo se kanë pjesë në ato mësime apo në detyrimet e nxjerra prej atyre mësimeve. Kështu që sorrat dhe korbat as mos lodhen hiç së refuzuari BESËN sepse BESA jonë s’ka asnjë lidhje me ta, as mos rreshtin së ardhuri poshtë penxheres time me kërkesën për dorëheqje deri në vitin 2029 po të duan! Sepse liria është e njëjtë edhe për ta dhe demokracia funksionon njësoj për të gjithë. Ndërsa kontrata ime me shqiptarët nuk varet në asnjë pikë të vetme nga ata po është pronë e të gjithë atyre me të cilët e kam nënshkruar, si edhe gur themeli i jetës demokratike”, thuhet në reagimin e Ramës.
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