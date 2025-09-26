Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për ekonominë shqiptare, duke projektuar një rritje prej 3.5% për vitet 2025 dhe 2026. Ky është një sinjal pozitiv për stabilitetin ekonomik të vendit, pavarësisht sfidave të jashtme dhe të brendshme.
“Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në nivelin 3.5% për vitin 2025 dhe 2026. Kjo reflekton pritshmëri për një ecuri të qëndrueshme të ekonomisë, pavarësisht trysnive nga ambienti i jashtëm dhe faktorëve të brendshëm.”
Raporti vlerëson se në tremujorin e parë të vitit 2025, ekonomia u rrit me 3.4%, e nxitur kryesisht nga shërbimet dhe ndërtimi, ndërsa bujqësia dhe industria patën tkurrje të lehta. Inflacioni mbeti i ulët, me normën vjetore në 2.3% në gusht. Si përgjigje, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në 2.5% në korrik, ulja e tretë që nga vera e vitit 2024.
“Rreziqet kryesore për ekonominë shqiptare lidhen me mundësinë e ngadalësimit të kërkesës në Eurozonë, uljen e dërgesave të emigrantëve dhe faktorët klimatikë si thatësira, të cilat mund të ndikojnë negativisht si në bujqësi, ashtu edhe në prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, reformat strukturore dhe përparimet drejt integrimit në BE mbeten një burim potencial për forcimin e perspektivës së rritjes.”
Mes sfidave dhe mundësive, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektore të qëndrueshme, me pritshmëri pozitive për vitet në vijim.
