Protestat në Gjermani vazhdojnë të pandërprera pas stuhisë së shkaktuar nga vendimi i kreut të CDU-së, Friedrich Merz, për të votuar për goditjen e emigracionit, duke shfrytëzuar gjithashtu mbështetjen e së djathtës ekstreme.

Tre javë përpara votimit, Berlini po përgatitet për një mobilizim masiv për të përsëritur një ‘jo’ të qartë ndaj çdo hapjeje ndaj AfD. Në demonstratë, me sloganin “Revolta e njerëzve të mirë: ne jemi Brandmauer!” (d.m.th., ‘muri mbrojtës’ kundër ekstremit të djathtë) priten mbi 20 mijë persona Pasdite dhjetëra procesione do të nisin nga Bundestagu dhe do të marshojnë drejt Konrad Adenauer Haus, selia e CDU-së, ku nesër Merz do të prezantojë programin e tij.

Ndër fjalimet më të pritura, është ai i Michel Friedman, një jurist dhe filozof hebre, i cili pas dyzet vjetësh i tha lamtumirë CDU-së në shenjë proteste kundër hapjeve ndaj AfD-së, shkrimtares Carolin Emcke, ish-presidente e Gjermanisë Kisha Ungjillore Heinrich Bedford-Strohm dhe Serpil Unvar, zëri i Iniciativës Hanau, një organizatë e krijuar për të përkujtuar viktimat e sulmit të 19 shkurtit 2020 dhe për të luftuar racizmin dhe ekstremizmin e krahut të djathtë.

Merz siguron “CDU nuk do të bashkëpunojë me AfD-në e ekstremit të djathtë”

“Është bërë e qartë disa herë: nuk do të ketë asnjë bashkëpunim mes nesh dhe AfD. Ne po luftojmë për shumicën në qendër të sistemit tonë demokratik.” Kështu tha kreu i CDU-së Friedrich Merz, kandidat për kancelar për zgjedhjet e 23 shkurtit, duke folur për shtypin në margjinat e një vizite në qendrën ku do të mbahet nesër kongresi i partisë CDU.

I pyetur nëse do të pranonte votat e AfD-së për të arritur shumicën, ai u përgjigj: “jo”, duke shtuar se mund ta garantonte atë personalisht. Në të njëjtën kohë kur në Berlin do të nisë një demonstratë e madhe kundër së djathtës ekstreme dhe në mbrojtje të të ashtuquajturit “Brandmauer”, kordonin sanitar të partive anti-AfD, Merz shpjegoi gjithashtu se për momentin vështirësi është arritja e mazhorancës në parlament.

CSU mbyll derën për të djathtën ekstreme, ‘asnjë pakt me AfD’

Markus Söder, guvernator i Bavarisë dhe lider i CSU-së, aleat i CDU-së së Friedrich Merz-it, mbyll derën e një aksi të mundshëm me AfD-në e ekstremit të djathtë. “Unioni dhe unë personalisht garantojmë: nuk do të ketë absolutisht asnjë bashkëpunim me AfD. AfD është armiku i demokracisë sonë, është dhe mbetet kundërshtari i sistemit,” shkroi Söder, pas vendimit të diskutueshëm të Merz për të vendosur anti- ligjin e imigracionit në votim, duke llogaritur edhe mbështetjen e AfD-së. Söder e quajti Alternativen für Deutschland “kryesisht një parti radikale e krahut të djathtë, antikushtetuese”, e aftë për t’i shkaktuar “dëm të madh” Gjermanisë “me planet e saj absurde”.

Ai kujtoi se AfD “do të largohet nga NATO, BE dhe euro. Kjo do të shkatërronte vendin tonë ekonomikisht dhe do të komprometonte sigurinë tonë. Vetëm Rusia do të ishte e lumtur për këtë. Prandaj ne qëndrojmë të vendosur: kurrë me AfD”, përsëriti lideri bavarez. Kreu i CSU-së, megjithatë, mbrojti aleatin e tij Merz për çështjen e migracionit dhe nevojën për një pikë kthese në çështjet e azilit.